COVID-19 повлиял на жизнь каждого. Из-за пандемии без работы остались многие высококвалифицированные специалисты. Если вы именно из таких безработных – не вешайте нос и не сидите сложа руки. Интернет есть? Значит, и работа будет!

Чтобы вновь заниматься любимой работой и получать за нее приличное вознаграждение, вам придется постучать не в одни двери, а также расширить поиск, наведя фокус на смежные профессии, а то и на совершенно новые. Итак:

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Обратите внимание на другие сферы

По ряду причин многие сферы деятельности пострадали, поэтому советуем искать работу не только по специальности, но и в смежных сферах, где могут понадобиться ваши знания и умения. Кроме этого, вы можете попробовать зарабатывать средства своими хобби. Включите фантазию, приложите немного усилий и выполняя то, что вы любите, зарабатывайте деньги.

Ищите работу в смежных сферах / Фото Caramelsalon

Заявите о себе

Не сидите тихонько и не ждите погоды у моря. Заявите о себе любым способом. Для начала составьте резюме (если у вас его нет), разместите его на специальных досках объявлений. Также советуем не стесняться и смело спрашивать у знакомых, не знают ли они вдруг об актуальных вакансиях в тех или иных компаниях. Не забывайте о силе соцсетей: смело попросите о помощи в поиске работы.

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Просматривайте доски объявлений

Возьмите себе за привычку регулярно просматривать специальные онлайн-площадки с объявлениями актуальных вакансий. Даже если сомневаетесь в себе, лучше все равно отправляйте резюме. Возможно, вы знаете и умеете значительно больше, чем от работника ожидает работодатель.

Регулярно просматривайте доски объявлений с обновленными вакансии / Фото Kyobobook

Чресчур не скромничайте в резюме

Да, резюме и мотивационное письмо должны быть четкими и лаконичными, но даже в таком случае выделите лучшие свои стороны, четко распишите свои достижения и преимущества над другими кандидатами. Запомните, что резюме – это ваше лицо. Позаботьтесь о его виде и наполнении.

Обратитесь в кадровое агентство

Если вы длительное время не можете найти работу, следует использовать все возможности при поиске. Кадровое агентство сделает все, чтобы показать вас в лучшем свете перед потенциальным работодателем. Это поможет вам в поисках работы.

Кадровое агентство может помочь в поиске работы / Фото Dovgan