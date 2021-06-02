Як швидко замаринувати м'ясо на шашлик: 3 універсальні способи

Усі м'ясоїди прекрасно знають, що будь-який вид м'яса для шашлику повинен маринуватися не менше двох годин. Але що робити, якщо спонтанно з'явилася ідея зустрітися з друзями на природі й приготувати соковитий шашлик? Вихід є.

Можна замаринувати м'ясо у швидкий спосіб навіть у багажнику автомобіля. Залежно від своїх смакових вподобань, ви знайдете найбільш вдалий для себе варіант.

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Шашлик зі свинини

Класичний і найбільш поширений варіант популярної страви, приготовленої на вогні. Для того, щоб м'ясо за короткий час промаринувалося, потрібно використати пиво. Для цього під час поїздки обов'язково знадобиться пакет-слайдер або як його ще називають "зіпер".

Поміщаємо туди уже готові шматочки м'яса, додаємо подрібнену на кільця і злегка пом'яту руками цибулю, всипаємо сіль, коріандр та інші спеції до смаку і все ретельно перемішуємо.

Цибуля – обов'язковий компонент під час приготування смачного шашлику / Фото Vilkin.pro

Після цього пакет ставимо вертикально і вливаємо до м'яса темне пиво. Воно повинно покривати усі інгредієнти. Максимально видавлюємо повітря з пакета, закриваємо ємність і залишаємо маринуватися до того часу, поки не доберемося до місця відпочинку.

Шашлик вийде соковитим, матиме приємний аромат солоду та хмелю. І, що не менш важливо, маринуватиметься короткий час.

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Шашлик з яловичини

Для того, щоб шашлик з яловичини попри швидкий спосіб маринування вийшов соковитим та ніжним, потрібно обрати найкраще м'ясо. У цьому випадку радимо купувати стейки. Відправляємо м'ясо в пакет зіпер, додаємо оливкову олію (з розрахунку приблизно одна чайна ложка на один стейк), свіжий або сушений розмарин, чорний мелений перець та сіль до смаку.

З пакета ретельно видавлюємо повітря і закриваємо застібку. До моменту приїзду на дачу шашлик замаринується.

Для приготування шашлику можна використовувати яловичі стейки / Фото Steakandgrill

Шашлик з баранини

Секрет гарного настрою досить простий! Потрібно лише запросити найкращих друзів, взяти, тонік, лід та разом заміксувати гарний настрій.

Принцип швидкого маринування такий самий, як і для двох інших видів м'яса. Тобто баранину поміщаємо у спеціальний пакет із застібкою і додаємо улюблені спеції.

Ідеальний маринад для баранини – з цибулі. На півтора кілограма м'яса потрібно почистити 3-4 цибулини, нарізати кільцями, пом'яти їх руками й відправити в пакет з м'ясом. Найбільш вдало підкреслить аромат та смак баранини зіра. Тому за бажанням можна її додавати.

Обов'язково випустити повітря з пакета і герметично його закрити. Саме це пришвидшить процес маринування м'яса.

Шашлик з баранини швидко замаринується завдяки використанню пакетів на застібці / Фото Glovoapp