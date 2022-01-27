Як швидко приготувати шоколадний торт без випічки: рецепт з фото

Навіть якщо у вас немає духовки, ви все одно можете побалувати себе смачним шоколадним тортом. Все, що знадобиться, це сковорода та кілька простих інгредієнтів.

Ідеї 24 розкажуть, як приготувати швидкий і смачний шоколадний торт на плиті. Доповнити його можна шоколадним ганашем та фруктами.

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Рецепт шоколадного торта без випікання

Що вам знадобиться:

40 грамів борошна;

70 грамів цукру;

25 грамів какао;

дрібка соди;

60 грамів молока;

30 грамів масла;

1 яйце.

Приготування

Покладіть всі сухі інгредієнти (борошно, цукор, какао-порошок і харчову соду) в миску. Змішайте їх разом за допомогою віничка або виделки.



Готуємо шоколадний торт / Фото 5-Minute Crafts

Додайте в миску з сухою сумішшю молоко, яйце і трохи розтопленого масла. Все ретельно перемішайте віничком.



Торт без випікання / Фото 5-Minute Crafts

Візьміть сковороду з товстим дном і поставте її на повільний вогонь. Розтопіть на ньому трохи вершкового масла, щоб тісто для торта не прилипало до нього.

Вилийте суміш для торта в сковороду і накрийте її кришкою. Дайте запікатися 7 – 10 хвилин на слабкому вогні.



Готувати корж слід на сковороді / Фото 5-Minute Crafts

: час приготування залежить від вашої сковороди. Тому час від часу знімайте кришку і перевіряйте свій пиріг.

Перевірте, чи готовий ваш пиріг за допомогою зубочистки. Якщо тісто до неї не прилипає, пиріг повністю готовий.



Перевірити готовність можна зубочисткою / Фото 5-Minute Crafts

Коли корж буде повністю готовий, накрийте сковороду кришкою і заберіть її з вогню.

Як приготувати шоколадний ганаш

Ви можете додати трохи шоколадного ганаша до свого торта, щоб зробити його ще більш шоколадним. Вам знадобляться жирні вершки і темний шоколад на ваш смак. Пропорція повинна бути 1:1

Поставте каструлю на середній вогонь і влийте туди жирні вершки. Додайте трохи темного шоколаду і невеликою гумовою лопаткою почніть повільно перемішувати суміш, поки шоколад не розтане і все добре з'єднається.



Рецепт шоколадного ганаша / Фото 5-Minute Crafts

Перекладіть торт на тарілку і полийте ганашем. За бажанням можна додати трохи ягід або фруктів.



Готовий торт / Фото 5-Minute Crafts