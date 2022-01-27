Як швидко приготувати шоколадний торт без випічки: рецепт з фото
Джерело:5-Minute Crafts
Навіть якщо у вас немає духовки, ви все одно можете побалувати себе смачним шоколадним тортом. Все, що знадобиться, це сковорода та кілька простих інгредієнтів.
Ідеї 24 розкажуть, як приготувати швидкий і смачний шоколадний торт на плиті. Доповнити його можна шоколадним ганашем та фруктами.
Цікаво "Позолочене століття": велика прем'єра від творця "Абатства Даунтон"
Рецепт шоколадного торта без випікання
Що вам знадобиться:
40 грамів борошна;
70 грамів цукру;
25 грамів какао;
дрібка соди;
60 грамів молока;
30 грамів масла;
1 яйце.
Приготування
Покладіть всі сухі інгредієнти (борошно, цукор, какао-порошок і харчову соду) в миску. Змішайте їх разом за допомогою віничка або виделки.
Готуємо шоколадний торт / Фото 5-Minute Crafts
Додайте в миску з сухою сумішшю молоко, яйце і трохи розтопленого масла. Все ретельно перемішайте віничком.
Торт без випікання / Фото 5-Minute Crafts
Візьміть сковороду з товстим дном і поставте її на повільний вогонь. Розтопіть на ньому трохи вершкового масла, щоб тісто для торта не прилипало до нього.
Вилийте суміш для торта в сковороду і накрийте її кришкою. Дайте запікатися 7 – 10 хвилин на слабкому вогні.
Готувати корж слід на сковороді / Фото 5-Minute Crafts
Перевірте, чи готовий ваш пиріг за допомогою зубочистки. Якщо тісто до неї не прилипає, пиріг повністю готовий.
Перевірити готовність можна зубочисткою / Фото 5-Minute Crafts
Коли корж буде повністю готовий, накрийте сковороду кришкою і заберіть її з вогню.
Як приготувати шоколадний ганаш
Ви можете додати трохи шоколадного ганаша до свого торта, щоб зробити його ще більш шоколадним. Вам знадобляться жирні вершки і темний шоколад на ваш смак. Пропорція повинна бути 1:1
Поставте каструлю на середній вогонь і влийте туди жирні вершки. Додайте трохи темного шоколаду і невеликою гумовою лопаткою почніть повільно перемішувати суміш, поки шоколад не розтане і все добре з'єднається.
Рецепт шоколадного ганаша / Фото 5-Minute Crafts
Перекладіть торт на тарілку і полийте ганашем. За бажанням можна додати трохи ягід або фруктів.
Готовий торт / Фото 5-Minute Crafts