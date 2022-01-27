Идеи 24 расскажут, как приготовить скорый и вкусный шоколадный торт на плите. Дополнить его можно шоколадным ганашем и фруктами.

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Рецепт шоколадного торта без выпечки

Что вам понадобится:

40 граммов муки;

70 граммов сахара;

25 граммов какао;

щепотка соды;

60 граммов молока;

30 граммов масла;

1 яйцо.

Приготовление

Положите все сухие ингредиенты (муку, сахар, какао-порошок и пищевую соду) в миску. Смешайте их вместе с помощью венчика или вилки.



Готовим шоколадный торт / Фото 5-Minute Crafts

Добавьте в миску с сухой смесью молоко, яйцо и чуть-чуть растопленного масла. Все тщательно перемешайте венчиком.



Торт без выпечки / Фото 5-Minute Crafts

Возьмите сковороду с толстым дном и поставьте на медленный огонь. Растопите на нем чуть-чуть сливочного масла, чтобы тесто для торта не прилипало к нему.

Вылейте смесь для торта в сковороду и накройте ее крышкой. Дайте запекаться 7 – 10 минут на слабом огне.



Готовить лепешку следует на сковороде / Фото 5-Minute Crafts

Совет : время приготовления зависит от вашей сковороды. Потому время от времени снимайте крышку и проверяйте свой пирог.

Проверьте, готов ли ваш пирог с помощью зубочистки. Если тесто к ней не прилипает, то пирог полностью готов.



Проверить готовность можно зубочисткой / Фото 5-Minute Crafts

Когда лепешка будет полностью готова, накройте сковороду крышкой и заберите ее из огня.

Как приготовить шоколадный ганаш

Вы можете добавить немного шоколадного ганаша в свой торт, чтобы сделать его еще более шоколадным. Вам понадобятся жирные сливки и темный шоколад по вашему вкусу. Пропорция должна быть 1:1

Поставьте кастрюлю на средний огонь и влейте туда жирные сливки. Добавьте чуть-чуть темного шоколада и небольшой резиновой лопаткой начните медленно перемешивать смесь, пока шоколад не растает и все хорошо соединится.



Рецепт шоколадного ганаша / Фото 5-Minute Crafts

Переложите торт на тарелку и полейте ганашем. По желанию можно добавить немного ягод или фруктов.