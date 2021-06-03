Як почистити манго за допомогою склянки: оригінальний лайфхак із відео

Хоча б раз скуштувавши манго, ви назавжди закохаєтесь у цей фрукт – соковитий, солодкий, запаморочливо ароматний! От тільки, щоб почистити його, потрібно докласти чимало зусиль, і однаково в результаті будуть липкі руки, пом'яте манго й зіпсований настрій...

Як уникнути такого результату? За допомогою всього двох предметів!

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Щоб почистити манго, не забруднивши при цьому руки й зберігши ідеальний вигляд та соковитість м'якоті, вам знадобляться ніж та склянка.

Хочете зробити близьким сюрприз? Тоді прихопіть із собою улюбленуй здивуйте їх оригінальним коктейлем, що зробить ваш вечір по-справжньому теплим!

Манго має кісточку, яку їсти не можна. Вона досить велика, тому розрізаємо плід уздовж з обох боків так, чтоб не зачепити кісточку. Таким чином отримуємо три частини манго. Одну з них підносимо до краю чистої склянки, натискаємо уздовж шкірки й склом відокремлюємо м'якоть.

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У такий самий спосіб чистимо другу частину манго. Кісточку з третьої частини можна дістати, зачепивши її краєм склянки, як ложкою.

Як почистити манго за допомогою склянки – дивіться на відео: