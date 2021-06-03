Как избежать такого результата? С помощью всего двух предметов!

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Чтобы почистить манго, не испачкав при этом руки и сохранив идеальный вид и сочность мякоти, вам понадобятся нож и стакан.

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В манго есть несъедобная косточка. Она довольно большая, поэтому разрезаем плод вдоль с двух сторон так, чтобы не задеть косточку. Таким образом мы получаем три части манго. Одну из них подносим к краю чистого стакана, нажимаем вдоль кожицы и стеклом отделяем мякоть.

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Таким же образом чистим вторую часть манго. Косточку из третьей части можно вынуть, поддев ее краем стакана, как ложкой.

Как почистить манго с помощью стакана – смотрите на видео: