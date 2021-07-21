Як швидко й красиво розрізати кавун: лайфхак із відео

Знайти у спеку щось смачніше, аніж стиглий кавун, – нереально. Та як цей літній смаколик розрізати так, щоб не витік увесь сік і його не соромно було подати на святковий стіл?

Краще один раз побачити, ніж кілька разів прочитати. Тож мистецтво розрізання кавуна ви опановуватимете за відео. Дивіться й запам'ятовуйте!

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Ви напевно часто стикаєтеся з проблемою нарізки кавуна. Це справа не з простих. Але насправді, все набагато простіше, ніж здається. Це відео покаже вам, як швидко і просто порізати кавун на соковиті шматочки.

Секрет гарного настрою досить простий! Потрібно лише запросити найкращих друзів, взяти, тонік, лід та разом заміксувати гарний настрій.

Дивіться відео, як швидко розрізати кавун: