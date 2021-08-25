Як режим харчування впливає на схуднення: цікаві нюанси

Хтось з дитинства харчується за розкладом, а хтось, навпаки, їсть в будь-який час. При цьому і в тих, і в інших може бути зайва вага.

Фахівці розбігаються у думці з цього приводу. Як насправді варто харчуватися для зниження ваги – розповіла експертка в психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.

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Чи потрібен режим харчування для схуднення

Багато хто з дитинства звик їсти за розкладом. Але чомусь режим харчування часто не лише не допомагає підтримувати комфортну вагу, але й сприяє її набору,

– зазначила Кален.

За її словами, людина не має обмежувати себе в їжі, коли відчуває голод. При цьому важливо враховувати, що всі люди різні, тому почуття голоду може виникати в різний час.

Дієтологи запевняють, що при дотриманні дефіциту калорій можна й не виключати з раціону улюблені макарони. Тому якщо худнути, то тільки смачно й разом з

Харчуватися потрібно тоді, коли є почуття голоду / Фото Pixabay

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Коли краще їсти

Якщо ви їсте по годинах, це означає, що ви будете вживати їжу, навіть коли голоду немає, і не будете вживати їжу, коли відчуваєте голод. І в тому, і в іншому випадку тілу завдається шкода. Коли ви їсте без голоду, це означає, що їжа тілу не потрібна, а якщо вона не потрібна, значить, вона зайва і буде відкладатися у вигляді жиру,

– уточнила експертка.

Але ігнорувати голод теж не можна. Адже в наступний прийом ви з'їсте більше, ніж потрібно. Це стрес для організму і він намагатиметься запастися їжею на майбутнє.

За словами Олени Кален, розвантажувальний день, який супроводжується відчуттям голоду, не стане оздоровчим. Тому краще від нього утриматися. ⠀

До речі, є ще одна тонкість: прийом їжі слід припиняти раптово, як тільки голод буде вгамовано. Доїдати до останньої крихти не потрібно,

– резюмувала експертка.

Текст публікації Олени Кален:

Багато хто з дитинства звик їсти за розкладом. Але чомусь режим харчування часто не тільки не допомагає підтримувати комфортну вагу, але й сприяє її набору. Як же правильно харчуватися і не повніти? Скільки прийомів їжі повинно бути в день?

На сьогодні немає єдиної думки серед фахівців з цього питання.

Але абсолютно точно можна сказати, що якщо людина навмисно обмежує себе в їжі, коли відчуває голод, це буде вести до не найприємніших наслідків.

Залежно від комплекції тіла, стану здоров'я і фізичного навантаження почуття голоду у різних людей може виникати в різний час, один, сім і більше разів на день. Головне, щоб прийом їжі був пов'язаний з відчуттям голоду, а не з часом або іншими звичками.

Якщо ви їсте по годинах, це означає, що ви будете вживати їжу, навіть коли голоду немає, і не будете вживати їжу, коли відчуваєте голод. І в тому, і в іншому випадку тілу завдається шкода. Коли ви їсте без голоду, це означає, що їжа тілу не потрібна, а якщо вона не потрібна, значить, вона зайва і буде відкладатися у вигляді жиру.

Якщо ж ви ігноруєте голод, і чекаєте конкретної години прийому їжі, то велика ймовірність, що в наступний прийом їжі ви знову з'їсте більше, ніж необхідно. Просто тому, що напередодні організм терпів голод. Це почуття для нього стресове.

Щоб приготуватися до подібних "атак", тіло постарається запастися на майбутнє. Тому якщо ви вирішили влаштувати собі розвантажувальний день, а відчуття голоду вас не покидає, знайте – такий день тільки погіршить ситуацію й оздоровчим не буде.

До речі, є ще одна тонкість: прийом їжі слід припиняти раптово, як тільки голод буде втамовано. Доїдати до останньої крихти не потрібно.