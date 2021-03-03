Як провести час весело: 9 настільних ігор для дорослих та дітей

Поширення гаджетів та ігрових додатків на смартфонах змінило дозвілля дітей, підлітків та дорослих. Тепер замість захоплюючих ігор у дружній компанії, дітям та дорослим краще проходити рівні в онлайн стратегіях або просто гортати стрічки новин.

Тому ми вам пропонуємо добірку ігор, яка допоможе вам згадати дитинство та навчити своїх дітей відпочивати без ґаджетів.

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Гра "Кортекс"

Кортекс підходить як для великої компанії, так і для двох гравців. Правила досить прості. Гра підходить як дітям, так і дорослим. Вона розвиває швидкість мислення, логіку, пам'ять, координацію й уміння рахувати.





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Гра "Planet"

З грою "Planet" (Планета) ви станете творцем цілої планети. Потрібно вибирати відповідні ландшафти для заселення своєї планети, створити співвідношення умов проживання і при цьому не порушити плани.



Головною об'ємною фігурою є п'ятикутник, який розділений на п'ять частин, що належать різним ландшафтам в різній кількості. На якихось можуть перебувати ліси, і гори, і пустеля, інші складатися тільки з крижаних просторів.





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Гра "Smile"

Перевага цієї гри полягає в тому, що в неї можна грати з підлітками та дітьми, спростивши правила. У цій грі є три типи завдань – підбирати слова, пояснювати значення слів, угадувати персонажів. Гра розвиває командний дух, взаєморозуміння і винахідливість.





Фото ingames.com

Гра "Агрікола"

Суть гри полягає в тому, щоб освоїти фермерську ділянку, представлену спеціальним планшетом. В ході гри гравці відправляють членів сім'ї на різні роботи, розводять тварин, освоюють сільськогосподарські культури. Перемагає той, чия ферма збере найбільше очок.





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Гра "Опеньки"

У грі беруть участь четверо гравців – пацієнт, доктор і дві галюцинації, що показують пацієнтові слово з картки. Пацієнт повинен пояснити лікарю, що ж він бачить, а лікар, своєю чергою, відгадати це слово. Гра дуже смішна і весела, в неї можна грати не тільки підліткам, але і дорослим людям.





Фото ingames.com

Гра "Залишитися в живих: Незвідані Землі"

Гра унікальна тим, що компоненти коробки, яка потрапила вам в руки, практично гарантовано будуть відрізнятися від наповнення інших коробок.

Зав'язка сюжету така: ви прокинулися і з подивом озирнулися навколо – стеляться безкраї простори... пустелі, чи луки, чи засніжені поля? Ви опинилися в невідомому місці, де в першу чергу вам необхідно вижити. Що робити? Куди йти? Вирішувати вам. Гра не тільки не обмежує вас, але і навпаки, заохочує досліджувати світ, шукати їжу, воду, добувати ресурси, майструвати нові речі, і боротися з ворогами. У коробці ви знайдете 5 різних сценаріїв з надзвичайно незвичайними та цікавими пригодами.





Фото ingames.com

Гра "Монополія"

Гра побудована на особливих взаєминах між гравцями. Дух суперництва не тільки роз'єднує людей, а й згуртовує їх разом – наприклад, за улюбленою розвагою. Вона розвиває бізнес навички, вчить правильно розпоряджатися грошима, планувати свої дії, щоб вони принесли вигоду.





Фото tesera

Гра "Еліас"

У грі всі гравці можуть поборотися за право бути найдотепнішими та найвинахідливішими! Гравці діляться на 2 типи: що пояснюють і відгадують. Завдання перших – допомогти другим відгадати певне слово, не промовляючи його.





Фото ingames.com

Гра "UNO"

Найвідоміша карткова гра. Основний принцип гри – це позбутися від своїх карт першим в команді. А коли у тебе залишиться 1 карта, кричи UNO! Гравців в UNO може бути від 2 до 10 людей. Успіх в UNO багато в чому залежить від удачі, але її, як відомо, супроводжують увага, хороша реакція і трохи азарту.





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