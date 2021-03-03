Распространение гаджетов и игровых приложений на смартфонах изменило досуг детей, подростков и взрослых. Теперь вместо захватывающих игр в дружеской компании, детям и взрослым лучше проходить уровни в онлайн-стратегиях или просто листать ленту новостей.

Поэтому мы вам предлагаем подборку игр, которая поможет вам вспомнить детство и научить своих детей отдыхать без гаджетов.

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Игра "Кортекс"

Кортекс подходит как для большой компании, так и для двух игроков. Правила достаточно просты. Игра подходит как детям, так и взрослым. Она развивает скорость мышления, логику, память, координацию и умение считать.



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Игра "Planet"

С игрой "Planet" (Планета) вы станете создателем целой планеты. Нужно выбирать соответствующие ландшафты для заселения своей планеты, создать соотношение условий проживания и при этом не нарушить планы.



Главной объемной фигурой является пятиугольник, который разделен на пять частей, принадлежащих разным ландшафтам в разном количестве. На каких-то могут находиться леса, и горы, и пустыня, другие состоят только из ледяных пространств.



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Игра "Smile"

Преимущество этой игры заключается в том, что в нее можно играть с подростками и детьми, упростив правила. В этой игре есть три типа задач – подбирать слова, объяснять значение слов, угадывать персонажей. Игра развивает командный дух, взаимопонимание и изобретательность.





Фото ingames.com

Игра "Агрикола"

Суть игры заключается в том, чтобы освоить фермерский участок, представленный специальным планшетом. В ходе игры игроки отправляют членов семьи на различные работы, разводят животных, осваивают сельскохозяйственные культуры. Побеждает тот, чья ферма соберет больше всего очков.



Фото tesera

Игра "Опята"

В игре участвуют четверо игроков – пациент, доктор и две галлюцинации, которые показывают пациенту слово из карты. Пациент должен объяснить врачу, что он видит, а врач, в свою очередь, отгадать это слово. Игра очень смешная и веселая, в нее можно играть не только детям, но и взрослым людям.



Фото ingames.com

Игра "Остаться в живых: Неизведанные Земли"

Игра уникальна тем, что компоненты коробки, которая попала вам в руки, практически гарантированно будут отличаться от наполнения других коробок.

Завязка сюжета такова: вы проснулись и с удивлением оглянулись вокруг – стелются бескрайние просторы … пустыни, или луга, или заснеженные поля? Вы оказались в неизвестном месте, где в первую очередь вам необходимо выжить. Что делать? Куда идти? Решать вам. Игра не только не ограничивает вас, но и наоборот, поощряет исследовать мир, искать пищу, воду, добывать ресурсы, мастерить новые вещи, и бороться с врагами. В коробке вы найдете 5 различных сценариев с самыми необычными и интересными приключениями.



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Игра "Монополия"

Игра построена на особых отношениях между игроками. Дух соперничества не только разъединяет людей, но и сплачивает их вместе – например, любимым развлечением. Она развивает бизнес навыки, учит правильно распоряжаться деньгами, планировать свои действия, чтобы они принесли выгоду.



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Игра "Элиас"

В игре все игроки могут побороться за право быть самым остроумным и изобретательным! Игроки делятся на 2 типа: которые объясняют и отгадывают. Задача первых – помочь другим отгадать определенное слово, не произнося его.



Фото ingames.com

Игра "UNO"

Самая известная карточная игра. Основной принцип игры – это избавиться от своих карт первым в команде. А когда у тебя останется 1 карта, кричи UNO! Игроков в UNO может быть от 2 до 10 человек. Успех в UNO во многом зависит от удачи, но ей, как известно, сопутствуют внимание, хорошая реакция и немного азарта.





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