Вишукана вечеря з простих продуктів: свинина з макаронами у сметанно-томатному соусі
Джерело:інстаграм Андрія Невського
Знову й гадки не маєте, що ж приготувати на вечерю? Ловіть універсальний й смачний рецепт тушкованої свинини у сметанно-томатному соусі. М'ясо виходить м'яким та соковитим, а ще воно відмінно підійде до будь-якого гарніру.
Ви, мабуть, здивуєтеся, чому ж дієтолог Андрій Невський радить на вечерю їсти макарони з свининою. Але, за словами фахівця, це не тільки дуже смачно, але й низькокалорійно. Тож зберігайте ще один рецепт, який допоможе вам худнути, не відмовляючись від улюблених страв.
І ще Вечеря, яка сподобається всім: рецепт соковитого курячого філе у кефірі
Свинина у сметанно-томатному соусі з макаронами
Інгредієнти:
- свиняча лопатка – 485 грамів;
- паприка – 2 пакетики;
- цибуля – 140 грамів (1 цибулина);
- соняшникова олія – 20 грамів;
- сметана – 200 грамів;
- консервовані помідори в томатному соку – 680 грамів;
- макарони – 100 грамів;
- сіль, перець – на ваш смак.
Спосіб приготування:
- М'ясо наріжте смужками й перемішайте у глибокій мисці, додавши 1 столову ложку паприки, сіль і перець.
- У великій сковороді на середньому вогні розігрійте олію й висипте м'ясо. Обсмажуючи до золотистого кольору (приблизно 5 хвилин), періодично помішуйте. Тоді перекладіть свинину у тарілку.
- Тим часом поставте варитися макарони.
- У ту ж сковороду, де смажилося м'ясо, влийте 1 столову ложку олії, додайте нарізану кільцями цибулю і смажте ще 4 – 5 хвилин.
- Додайте обсмажене м'ясо, паприку і помідори з соком. Доведіть до кипіння й продовжуйте готувати, поки соус не загусне.
- Приберіть з вогню, додайте сметану і зварені макарони у м'ясо та перемішайте.
Смачного!
Читайте також Ситний салат на вечерю: порада нутриціолога
Текст публікації Андрія Невського:
Свинина з макаронами у сметанно-томатному соусі
В очах багатьох я, напевно, якийсь неправильний дієтолог, раз виставляю рецепти з жирною свининою і макаронами на вечерю. Але, по-перше, це низькокалорійно. По-друге, це смачно. По-третє, вуглеводи ввечері – це добре для схуднення. І що тут неправильного?
КБЖУ: 159 / 6.9 / 11.2 / 7.8
Інгредієнти:
свиняча лопатка, 485 г;
паприка, 2 пакетики;
цибуля, 140 г (1 цибулина);
соняшникова олія, 20 г;
сметана, 200 г;
консервовані помідори в томатному соку, 680 (16 ккал на 100 г
макарони, 100 г;
сіль, перець на смак.
Приготування:
⠀
М'ясо нарізати смужками і перемішати в глибокій мисці з 1 ст. л. паприки, сіллю і перцем. Нашаткувати цибулю.
У великій сковороді на середньому вогні розігріти 1 ст. л. олії. Обсмажити м'ясо, періодично помішуючи, до злегка коричневого кольору (близько 5 хвилин). Перекласти в тарілку.
Поставити варитися макарони відповідно до інструкції на упаковці.
В ту ж сковороду, де смажилося м'ясо, влити 1 ст. л. олії, додати цибулю і смажити, помішуючи, 4-5 хвилин.
Додати обсмажене м'ясо, паприку і помідори з соком. Довести до кипіння. Готувати, помішуючи і ламаючи помідори ложкою, кілька хвилин, до загусання соусу.
Прибрати з вогню, додати сметану, вивалити макарони в м'ясо і перемішати.
Смачного!