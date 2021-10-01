Вы, наверное, удивитесь, почему же диетолог Андрей Невский советует на ужин есть макароны со свининой. Но, по словам специалиста, это не только очень вкусно, но и низкокалорийно. Поэтому сохраняйте еще один рецепт, который поможет вам худеть, не отказываясь от любимых блюд.

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Свинина в сметанно-томатном соусе с макаронами

Ингредиенты:

  • свиная лопатка – 485 граммов;
  • перец 2 пакетика;
  • лук 140 граммов (1 луковица);
  • подсолнечное масло 20 граммов;
  • сметана 200 граммов;
  • консервированные помидоры в томатном соке 680 граммов;
  • макароны 100 граммов;
  • соль, перец по вашему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Мясо нарежьте полосками и перемешайте в глубокой миске, добавив 1 столовую ложку паприки, соль и перец.
  2. В большой сковороде на среднем огне разогрейте масло и высыпьте мясо. Обжаривая до золотистого цвета (примерно 5 минут), периодически помешивайте. Тогда переложите свинину в тарелку.
  3. Тем временем поставьте вариться макароны.
  4. В ту же сковороду, где жарилось мясо, влейте 1 столовую ложку масла, добавьте нарезанный кольцами лук и жарьте еще 4 т– 5 минут.
  5. Добавьте обжаренное мясо, паприку и помидоры с соком. Доведите до кипения и продолжайте готовить, пока соус не загустеет.
  6. Уберите с огня, добавьте сметану и сваренные макароны в мясо и перемешайте.

Приятного аппетита!

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Текст публикации Андрея Невского:

Свинина с макаронами в сметанно-томатном соусе

В глазах многих я, наверное, какой-то неправильный диетолог, раз выставляю рецепты с жирной свининой и макаронами на ужин. Но, во-первых, это низкокалорийно. Во-вторых, это вкусно. В-третьих, углеводы вечером – это хорошо для похудения. И что тут неправильного?

KBJU: 159 / 6,9 / 11,2 / 7,8

Ингредиенты:

свиная лопатка, 485 г
паприка, 2 пакетика;
лук, 140 г (1 луковица)
подсолнечное масло, 20 г
сметана, 200 г
консервированные помидоры в томатном соке, 680 (16 ккал на 100 г
макароны, 100 г
соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Мясо нарезать полосками и перемешать в глубокой миске с 1 ст. л. паприки, солью и перцем. Нашинковать лук.
В большой сковороде на среднем огне разогреть 1 ст. л. масла. Обжарить мясо, периодически помешивая, до слегка коричневого цвета (около 5 минут). Переложить в тарелку.
Поставить вариться макароны согласно инструкции на упаковке.
В ту же сковороду, где жарилось мясо, влить 1 ст. л. масла, добавить лук и жарить, помешивая, 4-5 минут.
Добавить обжаренное мясо, паприку и помидоры с соком. Довести до кипения. Готовить, помешивая и ломая помидоры ложкой, несколько минут, до загустения соуса.
Убрать с огня, добавить сметану, вывалить макароны в мясо и перемешать.

Приятного аппетита!