Отож ми розкриємо вам секрет смачної шаурми приготованої своїми руками. Ну ж бо, ловіть рецепт!
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Інгредієнти:
- Куряче філе – 2 штуки;
- Курячі стегенця без кістки – 2 штуки;
- Олія – 3 столових ложки;
- Чорний мелений перець;
- Червоний мелений перець;
- Сіль на смак;
- Пекінська капуста – 1 качан;
- Морква – 1 штука;
- Мариновані огірки – 2 штуки;
- Малосольні огірки – 2 штуки;
- Червона цибуля – 1 штука;
- Помідори – 5 штук;
- Часник – 2 – 3 зубчики;
- Свіжий огірок – 1 штука;
- Натуральний йогурт – 250 мілілітрів;
- Лаваш – 4 штуки.
Вуличну їжу купувати не обов'язково, можна приготувати самостійно / Фото eating
Спосіб приготування:
- Куряче філе нарізати поздовж дуже тонкими пластами.
- Курячі стегна покласти в поліетиленовий пакетик і тонко відбити.
- Все м'ясо скласти в миску, перемішати з олією та спеціями. Накрити плівкою і залишити на 20 хвилин.
- Пекінську капусту помити та тонко нарізати.
- Очищену моркву натерти на середній тертці. Покласти моркву в миску з пекінською капустою і перемішати.
- Мариновані огірки нарізати на кружечки, потім кожен кружечок нарізати на смужки.
- Цибулю почистити, нарізати на тонкі півкільця, викласти в невелику миску і залити маринадом з огірків. Залишити на 20 хвилин.
- Помідори нарізати тонкими кружечками, зелень і часник подрібнити.
- Свіжий огірок натерти на дрібній тертці, попередньо відрізавши кінчики.
- Для приготування соусу в миску вилити йогурт і додати туди часник, кріп і натертий свіжий огірок. Посолити та перемішати.
- Викласти пластинки курки на суху гарячу сковороду. Краще використовувати сковороду гриль. Обсмажити з обох боків до готовності. Готову обсмажену курку нарізати на маленькі смужки.
- Малосольні огірки грубо нарізати. Цибулю віджати від рідини.
- Лаваш розрізати на два прямокутники та викласти на робочу поверхню.
- Викласти інгредієнти з одного краю лаваша. Кожен наступний шар має бути трохи вужчий, ніж попередній. Шари викладаємо у такому порядку: пекінська капуста, курка, цибуля, помідори, огірки малосольні, огірки мариновані, соус.
- Загорнути лаваш у вигляді конвертика. Злегка обсмажити конвертики на сухій сковороді з обох боків.
Трішки витраченого часу і шаурма приготована власноруч на вашому столі / Фото eating