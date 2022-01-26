Усі ми робили гарячі бутерброди неправильно: як приготувати сирні тости з хрумкою скоринкою

Приготування тостів на сніданок для багатьох стало справжнісіньким ранковим ритуалом. І ви й не помічаєте, як робите усе "на автопілоті", навіть не задумуючись про послідовність інгредієнтів. А дарма!

Ледь не у кожному американському фільмі чи серіалі класичний ранок починається з готової кави, яку розливають з багатопорційного заварника, та гарячих тостів. Цю традицію успішно перейняли й ми. До того варіантів начинки може бути безліч: солодка, солона, пікантна, гостра. Але єдиною умовою залишається хрумка скоринка, без якої тости уже й не тости зовсім.

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Аби гарячі бутерброди у вас завжди виходили хрусткими, беріть на озброєння один невеличкий секрет, про який багато хто й не здогадувався. Поділився смачною хитрістю шотландський фуд-блогер Toastie King у тіктоці. Процес приготування кулінар показав на прикладі сирних тостів.

Як приготувати сирні тости з хрумкою скоринкою:

простий лайфхак

Посипте сиром дно тостерниці та дайте йому трохи розплавитися. Тоді викладіть шматок хліба, зверху улюблену начинку, а на неї – другий шматок хліба. Знову посипте сиром та зачекайте хвилину – дві, поки тост не засмажиться.

Смачного!

Так,. Кухар з Шотландії