Усі ми робили гарячі бутерброди неправильно: як приготувати сирні тости з хрумкою скоринкою

26 січня 2022 , 10:48
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Джерело:

тікток Toastie King

Приготування тостів на сніданок для багатьох стало справжнісіньким ранковим ритуалом. І ви й не помічаєте, як робите усе "на автопілоті", навіть не задумуючись про послідовність інгредієнтів. А дарма!

Ледь не у кожному американському фільмі чи серіалі класичний ранок починається з готової кави, яку розливають з багатопорційного заварника, та гарячих тостів. Цю традицію успішно перейняли й ми. До того варіантів начинки може бути безліч: солодка, солона, пікантна, гостра. Але єдиною умовою залишається хрумка скоринка, без якої тости уже й не тости зовсім.

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Аби гарячі бутерброди у вас завжди виходили хрусткими, беріть на озброєння один невеличкий секрет, про який багато хто й не здогадувався. Поділився смачною хитрістю шотландський фуд-блогер Toastie King у тіктоці. Процес приготування кулінар показав на прикладі сирних тостів.

Як приготувати сирні тости з хрумкою скоринкою:
простий лайфхак

  1. Посипте сиром дно тостерниці та дайте йому трохи розплавитися.
  2. Тоді викладіть шматок хліба, зверху улюблену начинку, а на неї – другий шматок хліба.
  3. Знову посипте сиром та зачекайте хвилину – дві, поки тост не засмажиться.

Смачного!

Так, уся річ у послідовності інгредієнтів. Кухар з Шотландії приготував суперхрусткий сендвіч, у якому сир був не всередині, а зверху.
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Автор: Назарій Сорока