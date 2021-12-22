Швидко, смачно та небанально: як приготувати піцу на сніданок за 15 хвилин

Той випадок, коли сніданок можна приготувати за 10 – 15 хвилин. І ми говоримо не про бутерброди, які уже проїлися, а про справжнісіньку ситну піцу.

Піца, яка готується на сковороді за лічені хвилини – справжня паличка-виручалочка для тих, хто зранку поспішає і не завжди вдається приділити готуванню багато часу. Швидким рецептом поділилася фуд-блогерка Настя Солопійка. Тож мерщій зберігайте його та нехай день починається смачно!

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Сніданкова піца на сковорідці: покроковий рецепт

Інгредієнти для тіста:

100 грамів сметани 15 – 20%;

1 яйце;

80 грамів борошна;

3 грами соди;

Дрібка солі;

1 столова ложка оливкової олії.

Для начинки:

3 столові ложки томатного соусу;

1 помідор;

2 штуки печериць;

125 грамів моцарели;

1 – 2 слайси бекону.

Спосіб приготування:

Сметану змішайте разом з яйцем, а тоді додайте просіяне борошно, соду та сіль. Усе ретельно перемішайте до консистенції "густої сметани". Вилийте тісто на сковорідку та розрівняйте ложкою. Тим часом поки основа піци готується, змастіть її томатним соусом. А далі – викладіть решту начинки. Накрийте кришкою і смажте на середньому вогні 10 – 12 хвилин.

Смачного!

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Піца на сніданок / Фото з instagram Насті Солопійки

Текст публікації Насті Солопійки:

Сніданкова піца на сковорідці

Для піци d 26 – 30 см потрібно:

100 грамів сметани 15 – 20%

1 яйце

80 грамів борошна

3 грами соди

Дрібка солі

1 ст.л оливкової олії

Начинка:

3 ст.л айвару класичного

1 помідор

2 шт печериць

125 грамів моцарели

1 – 2 слайси бекону

Для тіста: в сметану додати яйце, ретельно перемішати

Просіяти борошно з сіллю та содою

Тісто вийде як густа сметана

На сковорідку налити олію

Вилити тісто і розрівняти ложкою

Змастити тісто томатною основою, в мене класичний айвар

Додати тоненько нарізаний помідор та печериці

Викласти шматочками нарізані моцарелу та бекон

Накрити кришкою і смажити на середньому вогні 10 – 12 хвилин.