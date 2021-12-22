Пицца, которая готовится на сковороде за считанные минуты – настоящая палочка-выручалочка для тех, кто с утра спешит и не всегда удается уделить готовке много времени. Быстрым рецептом поделилась фуд-блогер Настя Солопийка. Так что скорее сохраняйте его и пусть день начинается вкусно!
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Пицца на завтрак: пошаговый рецепт
Ингредиенты для теста:
- 100 граммов сметаны 15 – 20%;
- 1 яйцо;
- 80 граммов муки;
- 3 грамма соды;
- Щепотка соли;
- 1 столовая ложка оливкового масла.
Для начинки:
- 3 столовых ложки томатного соуса;
- 1 помидор;
- 2 штуки шампиньонов;
- 125 граммов моцареллы;
- 1 – 2 слайса бекона.
Способ приготовления:
- Сметану смешайте вместе с яйцом, затем добавьте просеянную муку, соду и соль. Все тщательно перемешайте до консистенции "густой сметаны".
- Вылейте тесто на сковороду и разровняйте ложкой.
- Пока основа пиццы уже готовится, смажьте ее томатным соусом. А дальше – выложите остальную начинку.
- Накройте крышкой и жарьте на среднем огне 10 – 12 минут.
Приятного аппетита!
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Пицца на завтрак / Фото с instagram Насти Солопийки
Текст публикации Насти Солопейки:
Пицца на сковороде на завтрак
Для пиццы d 26 – 30 см требуется:
100 г сметаны 15 – 20%
1 яйцо
80 г муки
3 грамма соды
Щепотка соли
1 ст.л оливкового масла
Начинка:
3 ст.л айвара классического
1 помидор
2 шт шампиньонов
125 грамм моцареллы
1 – 2 слайса бекона
Для теста: в сметану добавить яйцо, тщательно перемешать.
Просеять муку с солью и содой
Тесто получится как густая сметана
На сковороду налить растительное масло
Вылить тесто и разровнять ложкой
Смазать тесто томатным основанием, у меня классический айвар
Добавить тоненько нарезанный помидор и шампиньоны
Выложить кусочками нарезанные моцареллу и бекон.
Накрыть крышкой и жарить на среднем огне 10 – 12 минут.