Пицца, которая готовится на сковороде за считанные минуты – настоящая палочка-выручалочка для тех, кто с утра спешит и не всегда удается уделить готовке много времени. Быстрым рецептом поделилась фуд-блогер Настя Солопийка. Так что скорее сохраняйте его и пусть день начинается вкусно!

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Пицца на завтрак: пошаговый рецепт

Ингредиенты для теста:

  • 100 граммов сметаны 15 – 20%;
  • 1 яйцо;
  • 80 граммов муки;
  • 3 грамма соды;
  • Щепотка соли;
  • 1 столовая ложка оливкового масла.

Для начинки:

  • 3 столовых ложки томатного соуса;
  • 1 помидор;
  • 2 штуки шампиньонов;
  • 125 граммов моцареллы;
  • 1 – 2 слайса бекона.

Способ приготовления:

  1. Сметану смешайте вместе с яйцом, затем добавьте просеянную муку, соду и соль. Все тщательно перемешайте до консистенции "густой сметаны".
  2. Вылейте тесто на сковороду и разровняйте ложкой.
  3. Пока основа пиццы уже готовится, смажьте ее томатным соусом. А дальше – выложите остальную начинку.
  4. Накройте крышкой и жарьте на среднем огне 10 – 12 минут.

Приятного аппетита!

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Пицца на завтрак
Пицца на завтрак / Фото с instagram Насти Солопийки

Текст публикации Насти Солопейки:

Пицца на сковороде на завтрак

Для пиццы d 26 – 30 см требуется:
100 г сметаны 15 – 20%
1 яйцо
80 г муки
3 грамма соды
Щепотка соли
1 ст.л оливкового масла

Начинка:

3 ст.л айвара классического
1 помидор
2 шт шампиньонов
125 грамм моцареллы
1 – 2 слайса бекона

Для теста: в сметану добавить яйцо, тщательно перемешать.
Просеять муку с солью и содой
Тесто получится как густая сметана
На сковороду налить растительное масло
Вылить тесто и разровнять ложкой
Смазать тесто томатным основанием, у меня классический айвар
Добавить тоненько нарезанный помидор и шампиньоны
Выложить кусочками нарезанные моцареллу и бекон.
Накрыть крышкой и жарить на среднем огне 10 – 12 минут.