Якщо ви любите шоколад та арахісове масло, то вам сподобаються ці надзвичайні трюфелі з печива. Лише одна цукерка – і гарний настрій гарантовано!

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Рецепт цукерок з орео та арахісовим маслом

Інгредієнти:

1 склянка вершкового арахісового масла;

21 штука печива орео подрібненого (приблизно 3 склянки);

280 грамів розтопленого напівсолодкого шоколаду;

вершки за бажанням.

Приготування

У кухонному комбайні змішайте арахісове масло та печиво орео, подрібніть до однорідності. Це можна зробити також виделкою або навіть руками, як показано на фото.

Приготуйте деко з пергаментним папером. Візьміть чайну ложку та сформуйте кульки. Помістіть їх на деко. Залиште цукерки в морозильній камері до замерзання. Автор рецепту клав їх на ніч. Тоді долонями сформуйте трюфелі в рівну круглу форму.



Цукерки з орео та арахісового масла / Фото 5-Minute Crafts

Шоколад поставте в мікрохвильову піч та розтопіть його з інтервалами в 30 секунд. Обов'язково перемішуйте між кожним інтервалом.

За допомогою виделки опустіть трюфель в суміш, обмастивши його шоколадом. Покладіть на деко, обережно знімаючи цукерку з виделки за допомогою зубочистки. Повторіть те ж саме з рештою. Поки шоколад ще теплий, посипте цукерки посипкою.



Полийте шоколадом цукерки / Фото 5-Minute Crafts

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