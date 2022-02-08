Если вы любите шоколад и арахисовое масло, то вам понравятся эти удивительные трюфели из печенья. Только одна конфета – и хорошее настроение гарантировано!
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Рецепт конфет с орео и арахисовым маслом
Ингредиенты:
- 1 стакан сливочного арахисового масла;
- 21 штука печенья орео измельченного (примерно 3 стакана);
- 280 граммов растопленного полусладкого шоколада;
- сливки по желанию.
Приготовление
В кухонном комбайне смешайте арахисовое масло и печенье орео, измельчите до однородности. Это можно сделать также вилкой или даже руками, как показано на фото.
Приготовьте противень с пергаментной бумагой. Возьмите чайную ложку и сформуйте шарики. Поместите их на противень. Оставьте конфеты в морозильной камере до замерзания. Автор рецепта клал их на ночь. Тогда ладонями сформируйте трюфели в ровную круглую форму.
Конфеты из орео и арахисового масла / Фото 5-Minute Crafts
Шоколад поставьте в микроволновку и растопите с интервалами в 30 секунд. Обязательно перемешивайте между каждым интервалом.
С помощью вилки опустите трюфель в смесь, обмазав его шоколадом. Положите на противень, осторожно снимая конфету с вилки с помощью зубочистки. Повторите то же самое с остальными. Пока шоколад еще теплый, посыпьте конфеты посыпкой.
Полейте шоколадом конфеты / Фото 5-Minute Crafts