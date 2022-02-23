Люди готували цибулеві супи з давніх часів, ще з часів Римської імперії. Французи модернізували спосіб його приготування. Вони поєднали солодку підготовлену цибулю з яловичим бульйоном, тостами та сиром, щоб зробити справжній шедевр. Ділимося з вами рецептом дуже простого та смачного французького цибулевого супу.

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Рецепт французького цибулевого супу

Що потрібно:

1 кілограм цибулі;

5 столових ложок оливкової олії;

6 гілочок чебрецю або сухий чебрець;

1 – 1,5 літра яловичого бульйону;

багет;

200 – 250 грамів твердого сиру;

сіль.

Приготування

Якщо у вас немає готового яловичого бульйону, то приготуйте його зараз. У каструлю налийте 4 – 6 склянок води з сіллю та відваріть у ній шматок яловичини. Бульйон буде ще смачнішим, якщо використовувати м'ясо на кістці.

Очистьте цибулю і наріжте тонкою соломкою. Налийте на сковороду трохи оливкової олії разом та викладіть цибулю. Помішуючи, обсмажте її до м'якості та карамельного кольору. На це потрібно приблизно 20 – 30 хвилин.

Влийте в каструлю приблизно 1 склянку бульйону і додайте чебрець. Продовжуйте готувати. Коли цибуля стане достатньо густою, додайте ще 1 склянку бульйону.

Коли рідина знову випарується, влийте в каструлю залишок бульйону. Продовжуйте помішувати і дочекатися, поки суп набуде потрібної вам в'язкості.



Готуємо цибулевий суп / Фото 5-Minute Crafts

Зробіть тости. Для цього наріжте багет, покладіть шматочки на папір для випічки і поставте в духовку за 180 градусів на кілька хвилин.

Поки хліб готується, розлийте суп у миски та натріть трохи сиру. У кожну миску покладіть багато сиру, тост і додати ще сиру зверху.

Поставте суп в духовку при тій же температурі на кілька хвилин, щоб сир розплавився. Додайте до сиру ще чебрецю і подавайте. Смачного!



Смачний і бюджетний французький суп / Фото 5-Minute Crafts

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