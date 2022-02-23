Люди готовили луковые супы с давних времен, еще со времен Римской империи. Французы модернизировали способ его приготовления. Они объединили сладкий подготовленный лук с говяжьим бульоном, тостами и сыром, чтобы сделать настоящий шедевр. Делимся с вами рецептом очень простого и вкусного французского лукового супа.

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Рецепт французского лукового супа

Что нужно:

1 килограмм лука;

5 столовых ложек оливкового масла;

6 веточек тимьяна или сухой тимьян;

1 – 1,5 литра говяжьего бульона;

багет;

200 – 250 граммов твердого сыра;

соль.

Приготовление

Если у вас нет готового говяжьего бульона, приготовьте его сейчас. В кастрюлю налейте 4 – 6 стаканов воды с солью и отварите в ней кусок говядины. Бульон будет еще более вкусным, если использовать мясо на кости.

Очистите лук и нарежьте тонкой соломкой. Налейте на сковороду немного оливкового масла и выложите лук. Помешивая, обжарьте до мягкости и карамельного цвета. На это нужно примерно 20 – 30 минут .

Влейте в кастрюлю примерно 1 стакан бульона и добавьте тимьян. Продолжайте готовить. Когда лук станет достаточно густым, добавьте еще 1 стакан бульона.

Когда жидкость снова испарится, влейте в кастрюлю остаток бульона. Продолжайте помешивать и дождаться, пока суп приобретет нужную вам вязкость.



Готовим луковый суп / Фото 5-Minute Crafts

Сделайте тосты . Для этого нарежьте багет, положите кусочки на выпечку и поставьте в духовку за 180 градусов на несколько минут.

Пока хлеб готовится, разлейте суп в миски и натрите немного творога. В каждую миску положите много сыра, тоста и добавить еще сырую сверху.

Поставьте суп в духовку при той же температуре на несколько минут, чтобы творог расплавился. Добавьте в сыр еще чабреца и подавайте. Приятного аппетита!



Вкусный и бюджетный французский суп / Фото 5-Minute Crafts