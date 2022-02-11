Розповідаємо вам, як легко приготувати домашній йогурт покроково. Для цього вам знадобиться лише два інгредієнти.

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Як приготувати йогурт

Що вам знадобиться:

1,5 літра нежирного молока;

1 столова ложка магазинного йогурту.

Примітка: щоб приготувати перший домашній йогурт, вам знадобиться ложка купленого. А вже наступного разу ви можете використовувати попередній домашній для приготування нового.

Приготування

Налийте в каструлю 1,5 літра нежирного молока і доведіть до кипіння. Час від часу помішуйте молоко, щоб воно не прилипало до дна. Тоді залиште його охолонути до температури 45 градусів. Якщо у вас немає термометра, то можете перевірити температуру пальцем – молоко має бути помірно теплим.

Перелийте його в каструлю. Змішайте в мисці 1 столову ложку йогурту та 4 столові ложки молока, що було в каструлі. Додайте до загальної суміші та перемішайте. Закрийте кришку і добре накрийте каструлю рушниками. ЇЇ слід тримати в теплі за температури 35 – 40 градусів.



Накрийте каструлю багатьма рушниками / Фото 5-Minute Crafts

Залиште йогурт у такому вигляді нерозкритим приблизно на 8 – 10 годин. Готово!

Готуємо домашній йогурт: дивіться відео

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