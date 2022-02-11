Рассказываем вам, как просто приготовить домашний йогурт пошагово. Для этого вам понадобится всего два ингредиента.
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Как приготовить йогурт
Что вам понадобится:
- 1,5 литра нежирного молока;
- 1 столовая ложка магазинного йогурта.
Приготовление
Налейте в кастрюлю 1,5 литра нежирного молока и доведите до кипения. Время от времени помешивайте молоко, чтобы оно не прилипало ко дну. Тогда оставьте его охладиться до температуры 45 градусов. Если у вас нет термометра, можете проверить температуру пальцем – молоко должно быть умеренно теплым.
Перелейте его в кастрюлю. Смешайте в миске 1 столовую ложку йогурта и 4 столовые ложки молока в кастрюле. Добавьте в общую смесь и перемешайте. Закройте крышку и хорошо накройте кастрюлю полотенцами. Ее следует держать в тепле при температуре 35 – 40 градусов.
Накройте кастрюлю многими полотенцами. Фото 5-Minute Crafts
Оставьте йогурт в таком виде нераскрытым примерно на 8 – 10 часов. Готово!
Готовим домашний йогурт: смотрите видео