Рассказываем вам, как просто приготовить домашний йогурт пошагово. Для этого вам понадобится всего два ингредиента.

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Как приготовить йогурт

Что вам понадобится:

1,5 литра нежирного молока;

1 столовая ложка магазинного йогурта.

Примечание: чтобы приготов ить первый домашний йогурт, вам понадобится ложка купленного. А уже в следующий раз вы можете использовать предыдущий домашний для приготовления нового.

Приготовление

Налейте в кастрюлю 1,5 литра нежирного молока и доведите до кипения. Время от времени помешивайте молоко, чтобы оно не прилипало ко дну. Тогда оставьте его охладиться до температуры 45 градусов. Если у вас нет термометра, можете проверить температуру пальцем – молоко должно быть умеренно теплым.

Перелейте его в кастрюлю. Смешайте в миске 1 столовую ложку йогурта и 4 столовые ложки молока в кастрюле. Добавьте в общую смесь и перемешайте. Закройте крышку и хорошо накройте кастрюлю полотенцами. Ее следует держать в тепле при температуре 35 – 40 градусов.



Накройте кастрюлю многими полотенцами. Фото 5-Minute Crafts

Оставьте йогурт в таком виде нераскрытым примерно на 8 – 10 часов. Готово!

Готовим домашний йогурт: смотрите видео