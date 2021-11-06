Готуємо вдома ту саму картоплю фрі з McDonald's: рецепт, який підкорить усіх
Джерело:інстаграм Лаури Форд
Погодьтеся, часом, проходячи повз McDonald's, важко встояти й не прихопити з собою божественну картоплю фрі. А що, якщо ми вам скажемо, що таку ж страву можна легко приготувати вдома? Ловіть рецепт та переконайтеся самі.
Ніколи не буде зайвим трохи поекспериментувати на кухні. На цей раз пропонуємо приготувати вдома знамениту картоплю фрі з McDonald's. А карантинні обмеження лише цьому сприяють. Ще й на доставці їжі зекономите! Тож гайда випробовувати рецепт, яким поділилася дієтологиня Лаура Форд.
Ви будете здивовані Швидко, смачно і низькокалорійно: як приготувати хліб у мікрохвильовці за 1 хвилинуВи завжди можете приготувати картоплю фрі у духовці, але у фритюрниці вона виходить ще хрусткішою.
Готуємо вдома картоплю фрі як у McDonald's
Інгредієнти:
- Картопля – 3 – 4 штуки;
- Оливкова олія на часнику – 1 чайна ложка;
- Цибуля – 1 штука;
- Приправа з часнику та трав;
- Сіль – на ваш смак.
Спосіб приготування:
- Для початку потрібно приготувати спеціальну часникову оливкову олію. Для цього помістіть у каструлю часник, цибулю та 1 столову ложку олії. Варіть на середньому вогні 5 – 10 хвилин.
- Тим часом почистьте картоплини та наріжте смужками.
- Полийте готовою олією, приправте та посоліть. Усе добре перемішайте.
- Відправте у фритюрницю або духовку (запікати при температурі 200 градусів 20 хвилин). Переверныть картоплю та готувати ще 10 – 20 хвилин.
Смачного!
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Домашня картопля фрі / Фото instagram
Текст публікації Лаури Форд:
Сподіваюся, ви всі у безпеці, і поки ми всі вдома, ви також можете насолоджуватися цією домашньою картоплею фрі. Ви завжди можете приготувати її у духовці, але моя фритюрниця робить її дуже хрусткою.
Інгредієнти:
3-4 картоплини
1 чайна ложка оливкової олії, настояної на часнику
часникова приправа з травами
сіль
Метод приготування:
Нарізану картоплю полити оливковою олією, приправою і сіллю. Перемішайте, щоб картопля була уся вкрита приправою.
Поставте у фритюрницю при 200 градусів на 20 хвилин. Після закінчення цього часу все перемішайте, щоб рівномірно підрум’янилася картопля, і готуйте ще 10-20 хвилин (цей час буде відрізнятися залежно від товщини картоплі фрі).