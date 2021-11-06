Никогда не будет лишним немного поэкспериментировать на кухне. На этот раз предлагаем приготовить дома знаменитую картошку фри из McDonald's. А карантинные ограничения только этому способствуют. Да е ще и на доставке еды сэкономите! Айда испытывать рецепт, которым поделилась диетолог Лаура Форд.

Вы будете удивлены Быстро, вкусно и низкокалорийно: как приготовить хлеб в микроволновке за 1 минуту

Вы всегда можете приготовить картофель фри в духовке, но во фритюрнице он получается еще более хрустящим.

Готовим дома картошку фри как у McDonald's

Ингредиенты:

Картофель – 3 – 4 штуки;

Оливковое масло на чесноке – 1 чайная ложка;

Лук – 1 штука;

Приправа из чеснока и трав;

Соль – по вашему вкусу.

Способ приготовления:

Для начала нужно приготовить специальное чесночное оливковое масло. Для этого поместите в кастрюлю чеснок, лук и 1 столовую ложку растительного масла. Варите на среднем огне 5 – 10 минут. Тем временем почистите картофелины и нарежьте полосками. Полейте готовым маслом, приправьте и посолите. Всё хорошо перемешайте. Отправьте во фритюрницу или духовку (запекайте при температуре 200 градусов 20 минут). Переверните картофель и готовить еще 10 – 20 минут.

Приятного аппетита!

Читайте также Картофельные гнезда с фаршем: идея оригинального ужина



Домашний картофель фри / Фото instagram

Текст публикации Лауры Форд:

Надеюсь, вы все в безопасности, и пока мы все дома, вы также можете наслаждаться этим домашним картофелем фри. Вы всегда можете приготовить ее в духовке, но моя фритюрница делает ее очень хрустящей.

Ингредиенты:

3-4 картофелины

1 чайная ложка оливкового масла, настоянного на чесноке

чесночная приправа с травами

соль