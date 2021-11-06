Никогда не будет лишним немного поэкспериментировать на кухне. На этот раз предлагаем приготовить дома знаменитую картошку фри из McDonald's. А карантинные ограничения только этому способствуют. Да еще и на доставке еды сэкономите! Айда испытывать рецепт, которым поделилась диетолог Лаура Форд.

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Готовим дома картошку фри как у McDonald's

Ингредиенты:

  • Картофель – 3 – 4 штуки;
  • Оливковое масло на чесноке – 1 чайная ложка;
  • Лук – 1 штука;
  • Приправа из чеснока и трав;
  • Соль – по вашему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Для начала нужно приготовить специальное чесночное оливковое масло. Для этого поместите в кастрюлю чеснок, лук и 1 столовую ложку растительного масла. Варите на среднем огне 5 – 10 минут.
  2. Тем временем почистите картофелины и нарежьте полосками.
  3. Полейте готовым маслом, приправьте и посолите. Всё хорошо перемешайте.
  4. Отправьте во фритюрницу или духовку (запекайте при температуре 200 градусов 20 минут). Переверните картофель и готовить еще 10 – 20 минут.

Приятного аппетита!

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Домашний картофель фри
Домашний картофель фри / Фото instagram

Текст публикации Лауры Форд:

Надеюсь, вы все в безопасности, и пока мы все дома, вы также можете наслаждаться этим домашним картофелем фри. Вы всегда можете приготовить ее в духовке, но моя фритюрница делает ее очень хрустящей.

Ингредиенты:

3-4 картофелины
1 чайная ложка оливкового масла, настоянного на чесноке
чесночная приправа с травами
соль

Метод приготовления:
Нарезанный картофель полить оливковым маслом, приправой и солью. Перемешайте, чтобы картофель был весь покрыт приправой.
Поставьте во фритюрницу при 200 градусах на 20 минут. По истечении этого времени все перемешайте, чтобы равномерно подрумянился картофель, и готовьте еще 10-20 минут (это время будет отличаться в зависимости от толщины картофеля фри).