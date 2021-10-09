Як приготувати бабагануш: рецепт сезонного овочевого паштету з баклажанів

Ікра або паштет з овочів – одна зі страв, яка урізноманітнить ваш раціон. Цю неймовірно просту і корисну закуску можна приготувати з будь-яких овочів, причому поєднувати їх теж можна, як вам заманеться. Один з варіантів рецепту – у матеріалі Ідеї 24!

Приготувати овочеву ікру у домашніх умовах можна по-різному і кожен рецепт по-своєму буде хороший. Це те, що стане відмінним перекусом чи навіть доповненням до основної страви. Для приготування багатьох паштетів потрібен блендер, а іноді досить і звичайної виделки, адже готові овочі можна легко розім'яти до стану пюре.

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Нутриціологиня Катерина Тихонова підготувала нову інтерпретацію бабагануша зі свіжим томатом – популярної закуски близькосхідної кухні. Зберігайте рецепт та експериментуйте на кухні разом з Ідеї 24!

Бабагануш: покроковий рецепт овочевого паштету

Інгредієнти:

1 великий баклажан;

2 зубчики часнику;

сік половини невеликого лимона;

3 столові ложки тахіні;

сванська сіль – на ваш смак;

мелений перець – на ваш смак;

1 – 2 столові ложки оливкової олії;

4 – 5 столові ложки нарізаної петрушки;

1 томат.

Як приготувати намазку з баклажанів

Розріжте баклажан на кілька поздовжніх шматків, натріть сіллю і дайте настоятися 10 хвилин, аби вийшла уся гіркота. Тоді відправте запікати у духовку на 25 – 30 хвилин при температурі 180 – 200 градусів. Змішайте у блендері м'якуш з усіма інгредієнтами, крім петрушки і томату. Коли маса стане однорідною, тоді до неї можна уже додати і дрібно нарізану петрушку, і томат. Ще раз усе добре перемішайте.

Смачного!

– це не тільки відмінна намазка на хліб. Додавайте його до злакових каш, загорнувши у величезні листи зеленого салату. Використовуйте свіжі овочі як основу під паштет.

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Бабагануш з томатом / Фото instagram

Текст публікації Катерини Тихонової:

Ікра або паштети з овочів – одна зі страв, яке допоможе урізноманітнити ваш раціон. Всі паштети готуються дуже легко: запекти овочі і збити. Для приготування деяких паштетів потрібен блендер, але іноді досить і звичайної вилки. Будь-який приготовлений овоч можна з легкість розім'яти до стану пюре. Додайте лимонний сік і олію на ваш вибір.

Додати спеції, прянощі, кунжутної пасти, зелень і вийшла суперсмачна і корисна страва. Кунжут багатий цинком, залізом, магнієм, фосфором, кальцієм, калієм, а також вітамінами А, вітамінами групи B, С, Е, містить цінну речовину сезамін. Він вважається дуже потужним антиоксидантом, який перешкоджає старінню шкіри і корисний для профілактики ракових захворювань. Кунжутна паста – тахіні – один з улюблених продуктів. І ніколи не забувайте про свіжу зелень, яка готова всі свої аромати віддати страві і наповнити її виключно користю.

Сьогодні хочу запропонувати спробувати нову інтерпретацію бабагануша зі свіжим томатом.

Інгредієнти:

1 великий баклажан

2 зубчики часнику

сік ¼ великого лимона або 1/2 маленького

3 ст.л. тахіні

сванська сіль (за смаком)

мелений перець

1-2 ст.л. оливкової олії

4-5 ст.л. нарізаної петрушки

1 томат

Розрізаємо баклажан уздовж на кілька поздовжніх шматків, натираємо сіллю. Даємо 10 хв відпочити і промиваємо. Так вийде вся гіркота. Гарненько промокніть паперовим рушником.

Запікаємо в духовці при температурі 180-200 градусів протягом 25-30 хв. Даємо охолонути. Шкірку при бажанні можна видалити.

Змішуємо м'якоть з усіма інгредієнтами, крім 2-х останніх. Збиваємо блендером.

Додаємо оливкову олію і ще раз збиваємо.

У готову суміш додаємо дрібно порізану петрушку або кінзу і томат.

Перемішуємо. Пробуємо на спеції і можна подавати до столу!

Паштет – це не тільки відмінна намазка на хліб. Додавайте його до злакових каш, загорнувши в величезні листи зеленого салату, використовуйте свіжі овочі як основу під паштет.