Як приготувати бабагануш: рецепт сезонного овочевого паштету з баклажанів
Джерело:інстаграм Катерини Тихонової
Ікра або паштет з овочів – одна зі страв, яка урізноманітнить ваш раціон. Цю неймовірно просту і корисну закуску можна приготувати з будь-яких овочів, причому поєднувати їх теж можна, як вам заманеться. Один з варіантів рецепту – у матеріалі Ідеї 24!
Приготувати овочеву ікру у домашніх умовах можна по-різному і кожен рецепт по-своєму буде хороший. Це те, що стане відмінним перекусом чи навіть доповненням до основної страви. Для приготування багатьох паштетів потрібен блендер, а іноді досить і звичайної виделки, адже готові овочі можна легко розім'яти до стану пюре.
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Нутриціологиня Катерина Тихонова підготувала нову інтерпретацію бабагануша зі свіжим томатом – популярної закуски близькосхідної кухні. Зберігайте рецепт та експериментуйте на кухні разом з Ідеї 24!
Бабагануш: покроковий рецепт овочевого паштету
Інгредієнти:
- 1 великий баклажан;
- 2 зубчики часнику;
- сік половини невеликого лимона;
- 3 столові ложки тахіні;
- сванська сіль – на ваш смак;
- мелений перець – на ваш смак;
- 1 – 2 столові ложки оливкової олії;
- 4 – 5 столові ложки нарізаної петрушки;
- 1 томат.
Як приготувати намазку з баклажанів
- Розріжте баклажан на кілька поздовжніх шматків, натріть сіллю і дайте настоятися 10 хвилин, аби вийшла уся гіркота.
- Тоді відправте запікати у духовку на 25 – 30 хвилин при температурі 180 – 200 градусів.
- Змішайте у блендері м'якуш з усіма інгредієнтами, крім петрушки і томату.
- Коли маса стане однорідною, тоді до неї можна уже додати і дрібно нарізану петрушку, і томат. Ще раз усе добре перемішайте.
Смачного!Паштет – це не тільки відмінна намазка на хліб. Додавайте його до злакових каш, загорнувши у величезні листи зеленого салату. Використовуйте свіжі овочі як основу під паштет.
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Бабагануш з томатом / Фото instagram
Текст публікації Катерини Тихонової:
Ікра або паштети з овочів – одна зі страв, яке допоможе урізноманітнити ваш раціон. Всі паштети готуються дуже легко: запекти овочі і збити. Для приготування деяких паштетів потрібен блендер, але іноді досить і звичайної вилки. Будь-який приготовлений овоч можна з легкість розім'яти до стану пюре. Додайте лимонний сік і олію на ваш вибір.
Додати спеції, прянощі, кунжутної пасти, зелень і вийшла суперсмачна і корисна страва. Кунжут багатий цинком, залізом, магнієм, фосфором, кальцієм, калієм, а також вітамінами А, вітамінами групи B, С, Е, містить цінну речовину сезамін. Він вважається дуже потужним антиоксидантом, який перешкоджає старінню шкіри і корисний для профілактики ракових захворювань. Кунжутна паста – тахіні – один з улюблених продуктів. І ніколи не забувайте про свіжу зелень, яка готова всі свої аромати віддати страві і наповнити її виключно користю.
Сьогодні хочу запропонувати спробувати нову інтерпретацію бабагануша зі свіжим томатом.
Інгредієнти:
1 великий баклажан
2 зубчики часнику
сік ¼ великого лимона або 1/2 маленького
3 ст.л. тахіні
сванська сіль (за смаком)
мелений перець
1-2 ст.л. оливкової олії
4-5 ст.л. нарізаної петрушки
1 томат
Розрізаємо баклажан уздовж на кілька поздовжніх шматків, натираємо сіллю. Даємо 10 хв відпочити і промиваємо. Так вийде вся гіркота. Гарненько промокніть паперовим рушником.
Запікаємо в духовці при температурі 180-200 градусів протягом 25-30 хв. Даємо охолонути. Шкірку при бажанні можна видалити.
Змішуємо м'якоть з усіма інгредієнтами, крім 2-х останніх. Збиваємо блендером.
Додаємо оливкову олію і ще раз збиваємо.
У готову суміш додаємо дрібно порізану петрушку або кінзу і томат.
Перемішуємо. Пробуємо на спеції і можна подавати до столу!
Паштет – це не тільки відмінна намазка на хліб. Додавайте його до злакових каш, загорнувши в величезні листи зеленого салату, використовуйте свіжі овочі як основу під паштет.