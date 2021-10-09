Приготовить овощную икру в домашних условиях можно по-разному и каждый рецепт по-своему будет хороший. Это то, что станет отличным перекусом или даже дополнением к основному блюду. Для приготовления многих паштетов нужен блендер, а иногда достаточно и обычной вилки, ведь готовые овощи можно легко размять до состояния пюре.
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Нутрициолог Екатерина Тихонова подготовила новую интерпретацию бабагануша со свежим томатом – популярной закуски ближневосточной кухни. Сохраняйте рецепт и экспериментируйте на кухне вместе с Идеи 24!
Бабагануш: пошаговый рецепт овощного паштета
Ингредиенты:
- 1 великий баклажан;
- 2 зубчика чеснока;
- сок половины небольшого лимона;
- 3 столовые ложки тахини;
- сванская соль – на ваш вкус;
- молотый перец – на ваш вкус;
- 1 – 2 столовые ложки оливкового масла;
- 4 – 5 столовых ложки нарезанной петрушки;
- 1 томат.
Как приготовить намазку из баклажанов
- Разрежьте баклажан на несколько продольных кусков, натрите солью и дайте настояться 10 минут, чтобы вышла вся горечь.
- Тогда отправьте запекать в духовку на 25 – 30 минут при температуре 180 – 200 градусов.
- Смешайте в блендере мякоть со всеми ингредиентами, кроме петрушки и томата.
- Когда масса станет однородной, тогда к ней можно уже добавить и мелко нарезанную петрушку, и томат. Еще раз все хорошенько перемешайте.
Приятного аппетита!
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Бабагануш с томатом / Фото instagram
Текст публикации Екатерины Тихоновой:
Икра или паштеты из овощей – одно из блюд, которое поможет разнообразить ваш рацион. Все паштеты готовятся очень просто: запечь овощи и взбить. Для приготовления некоторых паштетов нужен блендер, но иногда достаточно и обычной вилки. Любой приготовленный овощ можно с легкостью размять до состояния пюре. Добавьте лимонный сок и масло на ваш выбор.
Добавить специи, пряности, кунжутной пасты, зелень и вышло супервкусное и полезное блюдо. Кунжут богат цинком, железом, магнием, фосфором, кальцием, калием, а также витаминами А, витаминами группы B, С, Е, содержит ценное вещество сезамин. Он считается очень мощным антиоксидантом, который препятствует старению кожи и полезен для профилактики раковых заболеваний. Кунжутноая паста – тахини – один из любимых продуктов. И никогда не забывайте о свежую зелень, которая готова все свои ароматы отдать блюду и наполнить ее исключительно пользой.
Сегодня хочу предложить попробовать новую интерпретацию бабагануша со свежим томатом.
Ингредиенты:
1 большой баклажан
2 зубчика чеснока
сок ¼ большого лимона или 1/2 маленького
3 ст.л. тахини
сванская соль (по вкусу)
молотый перец
1-2 ст.л. оливкового масла
4-5 ст.л. нарезанной петрушки
1 томат
Разрезаем баклажан вдоль на несколько продольных кусков, натираем солью. Даем 10 мин отдохнуть и промываем. Так получится вся горечь. Хорошенько промокните бумажным полотенцем.
Запекаем в духовке при температуре 180-200 градусов в течение 25-30 мин. Даем остыть. Кожуру при желании можно удалить.
Смешиваем мякоть со всеми ингредиентами, кроме 2-х последних. Взбиваем блендером.
Добавляем оливковое масло и еще раз взбиваем.
В готовую смесь добавляем мелко порезанную петрушку или кинзу и томат.
Перемешиваем. Пробуем на специи и можно подавать к столу!
Паштет – это не только отличная намазка на хлеб. Добавляйте его до злаковых каш, завернув в огромные листья зеленого салата, используйте свежие овощи в качестве основы под паштет.