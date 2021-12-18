Більшість людей просто складають овочі та фрукти в одне місце і забувають про них. Однак професорка і садівниця з Університету Міннесоти наголошує, що зберігати овочі треба правильно. Так вони будуть стиглими надто довше.

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Як правильно зберігати осінні продукти

Кабачок зимовий

Найкраще цей овоч зберігається в прохолодному, темному і сухому місці. Сінді Тонг рекомендує кухонну шафу або підвал, якщо він не розташований близько до обігрівача.

У холодильнику кабачки від холоду почнуть утворювати кісточки, тому зберігайте їх там лише розрізаними. Якщо все робити правильно, то кабачки можна зберігати принаймні 1 – 2 місяці.



Правильно зберігаємо фрукти та овочі / Фото Unsplash

Яблука і груші

Яблука можна покласти в холодильник, але в ідеалі — в шухляду з відкритим вентиляційним отвором або шухляду з низькою вологістю для фруктів. Там вони зможуть зберігатися від 4 до 6 тижнів.

Груші, за винятком азійських сортів, як правило, найкраще дозрівають на прилавку. Як тільки вони стануть стиглими, їх слід покласти в холодильник на кілька тижнів.

Якщо ви не хочете, аби груші достигли одразу після дерева, то варто покласти незрілі фрукти в холодильник, а потім знову дістати їх, щоб вони дозріли при кімнатній температурі.

Капуста

Броколі, цвітна і брюссельська капуста потребують прохолодного вологого середовища.

Зберігайте їх у частково відкритому, вільному поліетиленовому пакеті, також у шухляді з високою вологістю. Рекомендований термін зберігання варіюється в широких межах: від кількох днів до кількох тижнів.

Картопля

Зберігання картоплі у темному місці допоможе запобігти позеленінню. Кладіть продукт у прохолодне, добре вентильоване приміщення, таке як: підвал, льох або шафа.

Зберігання в холодильнику може сприяти перетворенню крохмалю в цукор, що часто не є бажаним за текстурою, смаком або кольором.

Залежно від умов, картопля в коморі протримається від кількох тижнів до 2 місяців. Що стосується солодкої картоплі – найкраще зберігати її в прохолодному темному місці при температурі близько 50 градусів, де вона протримається від 3 до 6 місяців.

Цитрусові

Як правило, ці фрукти добре зберігаються в холодильнику. Там вони будуть стиглими 1 – 2 місяці.

Як виявив Cook’s Illustrated, лимони також можна залишити в холодильнику, хоча вони почнуть втрачати вологу приблизно через тиждень.

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