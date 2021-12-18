Большинство людей просто складывают овощи и фрукты в одно место и забывают о них. Однако профессор и садовница из Университета Миннесоты отмечает, что хранить овощи нужно правильно. Так они будут спелыми слишком длинными.

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Как правильно хранить осенние продукты

Кабачок зимний

Лучше всего этот овощ хранится в холодном, черном и сухом месте. Синди Тонг рекомендует кухонный шкаф или подвал, если он не расположен близко к обогревателю.

В холодильнике кабачки от холода начнут образовывать косточки, поэтому храните их там только разрезанными. Если все делать правильно, то кабачки можно хранить не менее 1 – 2 месяцев .



Правильно храним фрукты и овощи / Фото Unsplash

Яблоки и груши

Яблоки можно положить в холодильник, но в идеале – в ящик с открытым вентиляционным отверстием или ящик с низкой влажностью для фруктов. Там они смогут храниться от 4 до 6 недель .

Груши, за исключением азиатских сортов, как правило, лучше созревают на прилавке. Как только они станут спелыми, их следует положить в холодильник на несколько недель.

Если вы не хотите, чтобы груши созрели сразу после дерева, то следует положить незрелые фрукты в холодильник, а затем снова достать их, чтобы они созрели при комнатной температуре.

Капуста

Брокколи, цветная и брюссельская капуста нуждаются в прохладной влажной среде.

Храните их в частично открытом, свободном полиэтиленовом пакете, а также в ящике с высокой влажностью. Рекомендуемый срок хранения варьируется в широких пределах: от нескольких дней до нескольких недель .

Картофель

Хранение картофеля в темном месте поможет предотвратить позеленение. Кладите продукт в прохладное, хорошо вентилируемое помещение, такое как: подвал, погреб или шкаф.

Хранение в холодильнике может способствовать превращению крахмала в сахар, что часто не желательно по текстуре, вкусу или цвету.

В зависимости от условий, картофель в амбаре продержится от нескольких недель до 2 месяцев . Что касается сладкого картофеля – лучше всего хранить его в прохладном темном месте при температуре около 50 градусов, где он продержится от 3 до 6 месяцев .

Цитрусовые

Как правило, эти фрукты хорошо хранятся в холодильнике. Там они будут спелыми 1 – 2 месяца.

Как обнаружил Cook's Illustrated, лимоны можно оставить в холодильнике, хотя они начнут терять влагу примерно через неделю.

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