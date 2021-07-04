Сегодня мы расскажем вам, как высушить тарань так, чтобы она получилась и не пересоленной, и не пресной. Воспользуйтесь нашим рецептом – и у вас всегда будет отличный домашний снек для посиделок с друзьями на свежем воздухе или в бане.
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Ингредиенты для приготовления таранки:
- Рыба свежая – 1 кг.
- Соль крупного помола – 300 – 400 г.
- Уксус столовый (на 3 л воды) – 25 мл.
Для приготовления таранки вам понадобится минимум ингредиентов / Фото eating
Инвентарь:
- Разделочная доска.
- Нож.
- 2 миски.
- Эмалированная кастрюля.
- Крышка.
- Груз (кирпич или гиря).
- Холодильник.
- Шпагат или тонкий стальной провод.
- Марля или москитная сетка.
Не стоит покупать то, что можно приготовить самостоятельно / Фото eating
Способ приготовления:
- Рыбу хорошо моем в холодной воде.
- Острым ножом вспарываем брюхо от головы до анального отверстия. Вынимаем внутренности, ведь они дадут горечь, что плохо скажется на вкусовых качествах сушеной рыбы.
- Чешую не счищаем.
- Еще раз хорошо промойте в холодной воде.
- Берем эмалированную миску или кастрюлю и насыпаем на дно немного поваренной соли.
- Ставим первый слой рыбы.
- Следующий слой ложится перпендикулярно первому.
- Между каждым слоем не забывайте о соли. Много соли – рыба будет твердой, как кирпич, мало соли - рыба будет пресной.
- Когда вся рыба выложена поливаем сверху двумя или тремя столовыми ложками уксуса
- Рыбу накрываем крышкой.
- Ставим в холодильник на 2 – 3 дня.
- Когда рыба настоится, промойте ее в холодной воде. Если вы перестарались с солью, то можно оставить рыбу вымачиваться в 2 – 3 часа. Главным признаком того, что лишняя соль вымылась есть всплывающие хвосты.
- Развесьте рыбу сушиться на солнце в хорошо проветриваемом месте. Большой рыбе расправьте брюхо, вставив спичку.
- Как вешать рыбу: за хвост или за голову. Если вешать рыбу за хвост, то вся влага пойдет через рот и рыба равномерно просохнет. А если сушить рыбу подвешивая за глаза, то мясо рыбы впитает весь жир и приобретет своеобразный аромат. Выбирать вам.
- Рыбу накройте сверху марлей.
- Через две недели – сушеная рыба готова.
Вкусная таранка для посиделок с друзьями готова! / Фото eating
Приятного аппетита!