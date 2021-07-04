Сегодня мы расскажем вам, как высушить тарань так, чтобы она получилась и не пересоленной, и не пресной. Воспользуйтесь нашим рецептом – и у вас всегда будет отличный домашний снек для посиделок с друзьями на свежем воздухе или в бане.

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Ингредиенты для приготовления таранки:

Рыба свежая – 1 кг.

Соль крупного помола – 300 – 400 г.

Уксус столовый (на 3 л воды) – 25 мл.



Для приготовления таранки вам понадобится минимум ингредиентов / Фото eating

Инвентарь:

Разделочная доска.

Нож.

2 миски.

Эмалированная кастрюля.

Крышка.

Груз (кирпич или гиря).

Холодильник.

Шпагат или тонкий стальной провод.

Марля или москитная сетка.



Не стоит покупать то, что можно приготовить самостоятельно / Фото eating

Хорошая компания и коктейль из Zubrowka – идеальное сочетание для удачно проведенного времени.

Способ приготовления:

Рыбу хорошо моем в холодной воде. Острым ножом вспарываем брюхо от головы до анального отверстия. Вынимаем внутренности, ведь они дадут горечь, что плохо скажется на вкусовых качествах сушеной рыбы. Чешую не счищаем. Еще раз хорошо промойте в холодной воде. Берем эмалированную миску или кастрюлю и насыпаем на дно немного поваренной соли. Ставим первый слой рыбы. Следующий слой ложится перпендикулярно первому. Между каждым слоем не забывайте о соли. Много соли – рыба будет твердой, как кирпич, мало соли - рыба будет пресной. Когда вся рыба выложена поливаем сверху двумя или тремя столовыми ложками уксуса Рыбу накрываем крышкой. Ставим в холодильник на 2 – 3 дня. Когда рыба настоится, промойте ее в холодной воде. Если вы перестарались с солью, то можно оставить рыбу вымачиваться в 2 – 3 часа. Главным признаком того, что лишняя соль вымылась есть всплывающие хвосты. Развесьте рыбу сушиться на солнце в хорошо проветриваемом месте. Большой рыбе расправьте брюхо, вставив спичку. Как вешать рыбу: за хвост или за голову. Если вешать рыбу за хвост, то вся влага пойдет через рот и рыба равномерно просохнет. А если сушить рыбу подвешивая за глаза, то мясо рыбы впитает весь жир и приобретет своеобразный аромат. Выбирать вам. Рыбу накройте сверху марлей. Через две недели – сушеная рыба готова.



Вкусная таранка для посиделок с друзьями готова! / Фото eating

Приятного аппетита!