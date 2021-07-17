Ми розповімо вам про найкращі варіанти заморожування кропу на зиму. Усі вони – легкі, а їхній результат – завжди чудовий. Отже, до роботи!
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Загальні правила, як підготувати зелень
- Ретельно переберіть кріп, щоб не було нічого зайвого; інші трави й сухий кріп видаляємо.
- Промийте зелень.
- Дайте сміттю осісти на дно.
- Сполосніть під проточною водою.
- Просушіть кріп. Тут важливо, щоб кріп не був вологим. Але і занадто просушений, до стану "млявий, не живий" теж не варто доводити.
Замороження в цілому вигляді, з гілочками
Взимку, коли катастрофічно не вистачає вітамінів, і гілочки можуть піти в справу. Наприклад, для маринадів і соусів.
Варто лише його ретельно промити, підсушити та щільно загорнути в плівку.
Кріп у цілому вигляді точно вам знадобиться взимку / Фото pixabay
Замороження нарізаного кропу
Зелень вимийте під проточною водою. Зріжте товсті стебла і просушіть, розкладіть на рушниках. Дрібно наріжте. Складіть в поліетиленовий пакет, можна із застібкою "зіп лок" та поставте в морозильну камеру.
Дрібно нарізаний кріп можна використовувати до будь-яких страв / Фото pinterest
Замороження кропу у формочках для льоду
Дрібно нарізану зелень щільно розкладіть в формочки для льоду і залийте водою. Поставте заморожувати. Готові кубики пересипте в пакет із застібкою і поверніть в морозилку.
Кріп заморожений у формочці для льоду на страві точно всі оцінять / Фото pixabay
Як зберігати заморожений кріп
Термін зберігання кропу в морозилці – від 6 місяців до року. Заморожену цілою зелень можна використовувати як і свіжу – в різних стравах, а заморожену в формочках – у супах, рагу і соусах.