Ми розповімо вам про найкращі варіанти заморожування кропу на зиму. Усі вони – легкі, а їхній результат – завжди чудовий. Отже, до роботи!

Читайте також Некисле літо із Soplica: рецепти освіжаючих коктейлів і розіграш призів від українських блогерів

Загальні правила, як підготувати зелень

Ретельно переберіть кріп, щоб не було нічого зайвого; інші трави й сухий кріп видаляємо. Промийте зелень. Дайте сміттю осісти на дно. Сполосніть під проточною водою. Просушіть кріп. Тут важливо, щоб кріп не був вологим. Але і занадто просушений, до стану "млявий, не живий" теж не варто доводити.

Замороження в цілому вигляді, з гілочками

Взимку, коли катастрофічно не вистачає вітамінів, і гілочки можуть піти в справу. Наприклад, для маринадів і соусів.

Варто лише його ретельно промити, підсушити та щільно загорнути в плівку.





Кріп у цілому вигляді точно вам знадобиться взимку / Фото pixabay

Хочете приємно здивувати близьких? Тоді прихопіть з собою улюблену Soplica та здивуйте оригінальним коктейлем, що зробить ваш вечір по-справжньому теплим.

Замороження нарізаного кропу

Зелень вимийте під проточною водою. Зріжте товсті стебла і просушіть, розкладіть на рушниках. Дрібно наріжте. Складіть в поліетиленовий пакет, можна із застібкою "зіп лок" та поставте в морозильну камеру.



Дрібно нарізаний кріп можна використовувати до будь-яких страв / Фото pinterest

Замороження кропу у формочках для льоду

Дрібно нарізану зелень щільно розкладіть в формочки для льоду і залийте водою. Поставте заморожувати. Готові кубики пересипте в пакет із застібкою і поверніть в морозилку.



Кріп заморожений у формочці для льоду на страві точно всі оцінять / Фото pixabay

Як зберігати заморожений кріп

Термін зберігання кропу в морозилці – від 6 місяців до року. Заморожену цілою зелень можна використовувати як і свіжу – в різних стравах, а заморожену в формочках – у супах, рагу і соусах.