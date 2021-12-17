Як правильно сервірувати стіл на свята: основні правила та ідеї

17 грудня 2021 , 20:36
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Джерело:

realsimple

Чи не кожен задумується про те, де покласти виделку або ніж, з якого боку має стояти стакан та інші речі. Ідеї 24 нагадають вам про основні правила перед святами.

Існує декілька принципів сервірування столу. Серед них є базровий, обідній і святковий. Ми розповімо вам про базовий принцип, який згодиться на буль-які застілля вдома.

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Як сервірувати стіл: основні правила

  • Покладіть скатертинуна стіл.
  • Поставте обідню тарілку посередині.
  • Покладіть серветку зліва від тарілки.
  • На серветку покладіть виделку.
  • Праворуч від тарілки покладіть ніж, трохи ближче, ніж виделку зліва. Лезо має бути спрямоване всередину.
  • Покладіть ложку праворуч від ножа. 
  • Поставте склянку вище вище над тарілкою, аби вона була між посудом. Приблизно там, де 13:00 на циферблаті.


Сервірування застілля вдома / Фото simple

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В базовому сервірування серветку прийнято класти на тарілку, але дехто вважає, що це може створює формальне відчуття.

Автор: Марта Кушка