Існує декілька принципів сервірування столу. Серед них є базровий, обідній і святковий. Ми розповімо вам про базовий принцип, який згодиться на буль-які застілля вдома.

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Як сервірувати стіл: основні правила

Покладіть скатертинуна стіл.

Поставте обідню тарілку посередині.

Покладіть серветку зліва від тарілки.

На серветку покладіть виделку.

Праворуч від тарілки покладіть ніж, трохи ближче, ніж виделку зліва. Лезо має бути спрямоване всередину.

Покладіть ложку праворуч від ножа.

Поставте склянку вище вище над тарілкою, аби вона була між посудом. Приблизно там, де 13:00 на циферблаті.



Сервірування застілля вдома / Фото simple

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В базовому сервірування серветку прийнято класти на тарілку, але дехто вважає, що це може створює формальне відчуття.