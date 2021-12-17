Існує декілька принципів сервірування столу. Серед них є базровий, обідній і святковий. Ми розповімо вам про базовий принцип, який згодиться на буль-які застілля вдома.
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Як сервірувати стіл: основні правила
- Покладіть скатертинуна стіл.
- Поставте обідню тарілку посередині.
- Покладіть серветку зліва від тарілки.
- На серветку покладіть виделку.
- Праворуч від тарілки покладіть ніж, трохи ближче, ніж виделку зліва. Лезо має бути спрямоване всередину.
- Покладіть ложку праворуч від ножа.
- Поставте склянку вище вище над тарілкою, аби вона була між посудом. Приблизно там, де 13:00 на циферблаті.
Сервірування застілля вдома / Фото simple
В базовому сервірування серветку прийнято класти на тарілку, але дехто вважає, що це може створює формальне відчуття.