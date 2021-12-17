Существует несколько принципов сервировки стола. Среди них есть базровый, обеденный и праздничный. Мы расскажем вам о базовом принципе, который пригодится на какие-нибудь застолья дома.

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Как сервировать стол: основные правила

  • Положите скатерть на стол.
  • Поставьте обеденную тарелку посредине.
  • Уложите салфетку слева от тарелки.
  • На салфетку положите вилку.
  • Справа от тарелки положите нож, чуть ближе, чем вилку слева. Лезвие должно быть направлено внутрь.
  • Положите ложку вправо от ножа.
  • Поставьте стакан выше над тарелкой, чтобы он был между посудой. Приблизительно там, где 13 часов на циферблате.

Сервировка стола Идеи
Сервировка застолья дома / Фото simple

В базовом сервировании салфетку принято класть на тарелку, но кое-кто считает, что это может создавать формальное чувство.