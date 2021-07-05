Одяг та аксесуари для тварин коштують чимало, а, отже, потребують особливого догляду. Ідеї 24 ділиться порадами, як правильно прати речі домашніх улюбленців.

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Як прати одяг для собак



Прості правила, як попрати одяг домашніх улюбленців / Фото Unsplash

Перш ніж братись до прання светрів та інших деталей, перевірте наявність інструкції. Вона допоможе підібрати правильну температуру і режим прання. Також дотримуйтесь цих простих правил, щоб уникнути пошкодження одягу.

Перегляньте, чи річ цілісна : вона не повинна мати дірок чи обвислих ниток. Якщо ваш улюбленець пошкодив одяг під час прогулянки – зашийте його перед пранням.

: вона не повинна мати дірок чи обвислих ниток. Якщо ваш улюбленець пошкодив одяг під час прогулянки – зашийте його перед пранням. Всі замки та кнопки мають бути закритими.

мають бути закритими. Покладіть речі у сітчасту сумку , це убезпечить машинку від шерсті, а одяг – від заплутування та пошкодження.

, це убезпечить машинку від шерсті, а одяг – від заплутування та пошкодження. Попередньо обробіть плями від болота чи їжі. Після нанесення мийного засобу потріть щіткою з м'якою щетиною. Якщо у вас немає речовини для виведення плям, скористайтесь звичайним рідким засобом для прання.

від болота чи їжі. Після нанесення мийного засобу потріть щіткою з м'якою щетиною. Якщо у вас немає речовини для виведення плям, скористайтесь звичайним рідким засобом для прання. Придбайте спеціальний гіпоалергенний мийний засіб для тварин. Він не містить духів та барвників. Також підійдуть порошки для немовлят. Речовини з різким запахом та барвниками можуть викликати подразнення у тварин.

для тварин. Він не містить духів та барвників. Також підійдуть порошки для немовлят. Речовини з різким запахом та барвниками можуть викликати подразнення у тварин. Якщо після прання залишився сильний запах – замочіть одяг у воді з содою на ніч, а зранку прополощіть.

на ніч, а зранку прополощіть. Щоб речі не втратили форму і не стягнулись – рекомендуємо сушити їх на свіжому повітрі.

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Як почистити нашийник та повідець



Як почистити повідець та нашийник / Фото Unsplash

Нашийники зазвичай забруднюються найбільше, адже вони часто мають контакт зі шкірою собаки. Якщо ваші аксесуари з нейлону, сміливо можете їх прати.

Наповніть місткість теплою водою та додайте гіпоалергенного мийного засобу.

Помістіть нашийник та повідець у воду, і дайте їм відмокнути 30 хвилин.

Після цього почистьте аксесуари м'якою щіткою.

Добре прополощіть речі, щоб видалити залишки мийного розчину і дайте висохнути на повітрі.

Як почистити шкіряні нашийники

Існує два типи шкіряних нашийників для собак: з обробленої та необробленої шкіри. Перші мають блискуче покриття, є міцними та стійкими до дії води. Необроблені – зазвичай м'якші, оскільки не містять барвників та обробки поверхонь.

Обидва типи можна чистити тканиною, змоченою у розчині теплої води та мила. Очистіть внутрішню та зовнішню поверхні і протріть насухо ганчіркою. Додатково дайте комірам висохнути на повітрі.

До теми 10 речей, які в жодному разі не можна прати в машинці

Як почистити будиночки домашніх улюбленців



Як прати лежанку собаки / Фото Pinterest

Постільну білизну, подушечки та інші речі тварин можна спокійно прати в машинці. Попередньо обробіть плями та добре пропилососьте всі речі, щоб видалити усю шерсть. Це допоможе запобігти засміченню пральної машини.

Суху постільну білизну та іграшки залишіть на повітрі, щоб освіжити та позбутись запахів. Можете скористатись сушаркою. Після цього обов'язково почистьте фільтр для ворсу, який, ймовірно, буде наповнений шерстю.