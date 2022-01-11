Як правильно почистити щітку для волосся: усе необхідне знайдете вдома

Якщо ви тривалий час користуєтесь щіткою для волосся, то саме час її почистити. Адже щітка накопичує жир, пил та мертві клітини волосся, які згодом знову проникають у шкіру голови.

Якщо ви хочете, щоб ваше волосся виглядало здоровим, то слід регулярно чистити гребінець та щітку. Ідеї 24 розповідають, як це зробити правильно.

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Як чистити щітку для волосся

Якщо ви часто використовуєте креми, гелі та лаки для волосся – чистьте щітку 1 раз на тиждень.

Якщо ви не використовуєте багато засобів для волосся – очищайте щітку кожні 2 – 3 тижні.

Що вам знадобиться:

гребінець з довгою ручкою;

ножиці;

зубна щітка;

миска з теплою водою;

м'який шампунь або звичайне чи антибактеріальне мило;

рушник або ганчірка;

харчова сода (за бажанням).

Крок 1: очистьте від волосся

Візьміть гребінець і, використовуючи його кінець, обережно витягніть волосся зсередини назовні.

: якщо у вас немає гребінця з довгим кінцем, ви також можете використовувати олівець або ручку.

Візьміть ножиці і зріжте волосся в центрі по довжині щітки. Після цього візьміть пучки волосся рукою і викиньте їх.

Крок 2: вимийте щітку

Візьміть миску, наповнену теплою водою, додайте в неї кілька крапель м'якого шампуню або звичайного чи антибактеріального мила і змішайте, щоб утворилася піна. Для додаткового очищення ви можете додати в розчин 1 – 2 чайні ложки харчової соди.

Мийте щітку відповідно до її типу:

Для пластикової щітки. Покладіть її в мильний розчин повністю і дайте намочитися в ньому 3 – 5 хвилин.

Покладіть її в мильний розчин повністю і дайте намочитися в ньому 3 – 5 хвилин. Для щітки з м'якою підкладкою або дерев'яної щітки просто занурте щетину у воду. Потім знову занурте щітку (або щетину) у воду і кілька разів добре струсіть її, щоб позбутися бруду.

Крок 3: почистьте зубною щіткою

Візьміть зубну щітку, занурте її в мильну воду і почніть терти нею щітку для волосся. Очищайте основу між кожною щетиною і саму щетину рухом вгору. Але не тріть занадто сильно, щоб не зламати щетину. Також почистьте зовнішній край щітки.

Крок 4: завершіть очищення

Промийте щітку під струменем прохолодної води, а потім залиште її висохнути поверх чистої тканини або рушника щетиною вниз.

Ви також можете просто збризнути трохи води на основу щітки і витерти її насухо ганчіркою.