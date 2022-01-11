Если вы хотите, чтобы ваши волосы выглядели здоровыми, то следует регулярно чистить расческу и щетку. Идеи 24 рассказывают, как это сделать правильно.
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Как чистить щетку для волос
Если вы часто используете кремы, гели и лаки – чистите щетку 1 раз в неделю.
Если вы не используете много средств для волос – очищайте щетку каждые 2 – 3 недели.
Что вам понадобится:
- расческу с длинной ручкой;
- ножницы;
- зубная щетка;
- миска с теплой водой;
- мягкий шампунь или обычное или антибактериальное мыло;
- полотенце или тряпка;
- пищевая сода (по желанию).
Шаг 1: очистите от волос
Возьмите расческу и, используя ее конец, осторожно вытяните волосы изнутри наружу.
Возьмите ножницы и срежьте волосы в центре по длине щетки. После этого возьмите пучки волос рукой и выбросьте их.
Шаг 2: вымойте щетку
Возьмите миску, наполненную теплой водой, добавьте в нее несколько капель мягкого шампуня или обычного или антибактериального мыла и смешайте, чтобы образовалась пена. Для дополнительной очистки можно добавить в раствор 1 – 2 чайные ложки пищевой соды.
Мойте щетку в соответствии с ее типом:
- Для пластиковой щетки. Положите ее в мыльный раствор и дайте намочиться в нем 3 – 5 минут.
- Для щетки с мягкой подкладкой или деревянной щетки просто окуните щетину в воду. Затем снова окуните щетку (или щетину) в воду и несколько раз хорошо встряхните ее, чтобы избавиться от грязи.
Шаг 3: почистите зубной щеткой
Возьмите зубную щетку, окуните ее в мыльную воду и начните тереть ею щетку для волос. Очищайте основу между каждой щетиной и щетину движением вверх. Но не тритесь слишком сильно, чтобы не сломать щетину. Также почистите наружный край щетки.
Шаг 4: завершите очистку
Промойте щетку под струей прохладной воды, затем оставьте ее высохнуть поверх чистой ткани или полотенца щетиной вниз.
Вы также можете просто сбрызнуть немного воды на основание щетки и вытереть ее досуха тряпкой.