Якщо ви хочете, щоб ваше волосся виглядало здоровим, то слід регулярно чистити гребінець та щітку. Ідеї 24 розповідають, як це зробити правильно.
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Як чистити щітку для волосся
Якщо ви часто використовуєте креми, гелі та лаки для волосся – чистьте щітку 1 раз на тиждень.
Якщо ви не використовуєте багато засобів для волосся – очищайте щітку кожні 2 – 3 тижні.
Що вам знадобиться:
- гребінець з довгою ручкою;
- ножиці;
- зубна щітка;
- миска з теплою водою;
- м'який шампунь або звичайне чи антибактеріальне мило;
- рушник або ганчірка;
- харчова сода (за бажанням).
Крок 1: очистьте від волосся
Візьміть гребінець і, використовуючи його кінець, обережно витягніть волосся зсередини назовні.
Візьміть ножиці і зріжте волосся в центрі по довжині щітки. Після цього візьміть пучки волосся рукою і викиньте їх.
Крок 2: вимийте щітку
Візьміть миску, наповнену теплою водою, додайте в неї кілька крапель м'якого шампуню або звичайного чи антибактеріального мила і змішайте, щоб утворилася піна. Для додаткового очищення ви можете додати в розчин 1 – 2 чайні ложки харчової соди.
Мийте щітку відповідно до її типу:
- Для пластикової щітки. Покладіть її в мильний розчин повністю і дайте намочитися в ньому 3 – 5 хвилин.
- Для щітки з м'якою підкладкою або дерев'яної щітки просто занурте щетину у воду. Потім знову занурте щітку (або щетину) у воду і кілька разів добре струсіть її, щоб позбутися бруду.
Крок 3: почистьте зубною щіткою
Візьміть зубну щітку, занурте її в мильну воду і почніть терти нею щітку для волосся. Очищайте основу між кожною щетиною і саму щетину рухом вгору. Але не тріть занадто сильно, щоб не зламати щетину. Також почистьте зовнішній край щітки.
Крок 4: завершіть очищення
Промийте щітку під струменем прохолодної води, а потім залиште її висохнути поверх чистої тканини або рушника щетиною вниз.
Ви також можете просто збризнути трохи води на основу щітки і витерти її насухо ганчіркою.