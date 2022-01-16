Як правильно очистити оселедець від шкіри та кісток: 3 методи

Оселедець часто використовують в багатьох стравах, тому важливо знати, як легко його очистити. Пропонуємо 3 різні методи, які точно вам знадобляться.

Існує кілька способів очищення шкіри, кісток оселедця, але кожен з них вимагає наявності певного набору інструментів. Щоб прискорити процес, до нього потрібно підготуватися заздалегідь. Отже, вам потрібно:

гострий ніж;

пінцет;

рукавички гумові;

обробна дошка, обгорнена харчовою плівкою;

кухонні ножиці.

Цікаво Усі серії "Зломовчання" з Ксенією Мішиною вже з'явилися на OLL.TV: відгуки глядачів

Як очистити оселедець

Спосіб 1: класичний

Перед очищенням оселедця промийте його в холодній воді. Гострим ножем відріжте голову і хвіст і знову промийте рибу. Необхідно стежити, щоб дрібні кістки не потрапили в філе.

Розріжте нижню частину рибу вздовж від голови до хвоста. Витягніть внутрішні органи та ікру. Знову помийте рибу.

Зніміть шкірку. Це легко зробити, тримаючи рибу за боки. Витягніть кістки з філе, починаючи від голови і переходячи до хвоста. Оскільки кістки дуже дрібні, розріжте філе навпіл, а потім скористайтеся пінцетом.



Як правильно чистити оселедець / Фото 5-Minute Crafts

Спосіб 2: більш ґрунтовний

Перед тим як почистити оселедець, промийте його в холодній воді. Розріжте тулуб і витягніть нутрощі та шкіру, дотримуючись інструкцій методу 1.

Відірвіть хвіст, покрутивши його кілька разів у різні боки. Потім покладіть рибу і розріжте тулуб.

Тепер вам потрібно витягнути великі кістки. Візьміть оселедець обома руками, повернувши животом до себе. Великими пальцями обмацайте розташування хребта всередині риби.

Розділіть тушку на 2 половини, щоб "намацані" кістки залишилися на одній стороні оселедця. Акуратно притисніть хребет з внутрішньої сторони і витягніть кістки.



Очищення оселедця трьома методами / Фото 5-Minute Crafts

Спосіб №3: очищення ножицями

Цей спосіб найзручніший, тому що витягти нутрощі легше. Приготуйте та почистіть рибу так само, як описано в № 1.

Ножицями відріжте голову і хвіст, а потім розріжте рибу, щоб почистити шкіру. Витягніть нутрощі та кістки.



Найзручніший спосіб очистити оселедець / Фото 5-Minute Crafts