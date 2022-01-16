Существует несколько способов очищения кожи, костей сельди, но каждый из них требует наличия определенного набора инструментов. Чтобы ускорить процесс, к нему нужно подготовиться заранее. Итак, вам нужно:

острый нож;

пинцет;

перчатки резиновые;

разделочная доска, обернутая пищевой пленкой;

кухонные ножницы.

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Как очистить сельдь

Способ 1: классический

Перед очищением сельди промойте его в холодной воде. Острым ножом отрежьте голову и хвост и снова промойте рыбу. Необходимо следить, чтобы мельчайшие кости не попали в филе.

Разрежьте нижнюю часть рыбы вдоль от головы до хвоста. Выньте внутренние органы и икру. Снова помойте рыбу.

Снимите шкурку. Это легко сделать, держа рыбу за бока. Вытяните кости из филе, начиная от головы и переходя к хвосту. Поскольку кости очень мелкие, разрежьте филе пополам, а затем воспользуйтесь пинцетом.



Как правильно чистить сельдь / Фото 5-Minute Crafts

Способ 2: более основательный

Перед тем как почистить сельдь, промойте ее в холодной воде. Разрежьте туловище и вытяните внутренности и кожу, следуя инструкциям метода 1.

Оторвите хвост, покрутив его несколько раз в разные стороны. Затем положите рыбу и разрежьте туловище.

Теперь вам нужно вытащить большие кости. Возьмите селедку обеими руками, повернув животом к себе. Большими пальцами ощупьте расположение позвоночника внутри рыбы.

Разделите тушку на 2 половины, чтобы "нащупаны" кости остались на одной стороне сельди. Аккуратно прижмите хребет с внутренней стороны и вытяните кости.



Очистка сельди тремя методами / Фото 5-Minute Crafts

Способ №3: очищение ножницами

Этот способ самый удобный, потому что вытащить внутренности легче. Приготовьте и почистите рыбу так же, как описано в №1.

Ножницами отрежьте голову и хвост, затем разрежьте рыбу, чтобы почистить кожу. Выньте внутренности и кости.