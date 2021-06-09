Як правильно обирати черешню та на що звернути увагу при покупці

В Україні стартував сезон черешень, а тому охочих поласувати соковитими плодами стає дедалі більше. Як обрати стиглі і корисні черешні та на що покупцям варто звернути увагу – дізнавайтесь у матеріалі.

Черешня багата корисними речовинами, які омолоджують організм і підвищують імунітет. Її періодичне вживання – це запорука здорових судин і серця. Але для того, щоб плід приніс більше користі, його потрібно вміти правильно вибирати. У нашому матеріалі ділимось порадами, коли краще купувати черешні та як вибрати найсмачніші.

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Найпопулярніші сорти черешні



Сорти черешні / Фото Unsplash

Першою нас тішить "Травнева" або "Скороспілка". Ця черешня має кисло-солодкий смак. Червоні плоди слід чекати 25 – 30 травня.

У цей час можна шукати "Мелітопольську ранню". Плоди цього сорту будуть дещо солодшими, з легкою кислинкою. На вигляд черешня з білими прожилками, а всередині – червона.

Слідом за двома сортами, на початку червня тішити своїми плодами буде черешня "Присадибна". Вона соковита та солодка, а плоди великі, серцеподібної форми.

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У перші дні червня на прилавках з'являться плоди сорту "Валерій Чкалов". Велика темно-червона черешня потішить вас своїм дуже солодким смаком.

Найкраще купувати черешню у червні – липні. Саме в цей період вона буде дешевша і смачніша. Але перш, ніж потішити себе червоними плодами варто дізнатись про найпопулярніші сорти черешні.

Як обрати черешню

Черешня має пахнути свіжістю.

Плоди повинні бути красивими і глянцевими, без білого нальоту.

Шкірка черешні має бути цілісною та без пошкоджень.

Чим темніша черешня, тим більше в ній корисних антоціанів та органічних кислот.

Якщо у вас підвищений тиск, радимо обирати червону та чорну черешню. Рожеві плоди містять багато вітаміну С.

Черешня на дотик має нагадувати мармелад: не тверда і не занадто м'яка.

Хвостики свіжої черешні повинні бути зеленими та пружними.

Залиште позаду неважливе та відчуйте гармонію, насолоджуючись досконалим смаком



Як обирати черешню / Фото Unsplash

Плоди краще не купувати, якщо:

Ви побачили тріщини (часто в таких тріщинах швидко розмножується цвіль).

Плід на вигляд прим'ятий.

Кислий або винний запах – ознака початку процесу бродіння.

Є гнилі крапки. Пам’ятайте: гниль дуже швидко поширюється на інші плоди.

Тьмяний колір і білі плями можуть означати обробку хімікатами-пестицидами.

Якщо хвостики сухі та коричневого кольору – плоди перезріли або залежалися.



Які плоди краще не купувати / Фото Unsplash

Черешня має бути суха, без гнилі, плісняви, сторонніх запахів та присмаків. Колір і консистенція можуть бути різними, тому тут потрібно пробувати та обирати, яка вам до смаку. Коли куштуємо, ламаємо плід на дві частини і дивимось, чи немає комах або гусениць.