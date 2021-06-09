Черешня богатая полезными веществами, которые омолаживают организм и повышают иммунитет. Ее периодическое употребление – это залог здоровых сосудов и сердца. Но для того, чтобы плод принес больше пользы, его нужно уметь правильно выбирать. В нашем материале делимся советами, когда лучше покупать черешню и как выбрать самую вкусную.

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Самые популярные сорта черешни



Сорта черешни / Фото Unsplash

Первой нас радует "Майская" или "Скороспелка". Эта черешня имеет кисло-сладкий вкус. Красные плоды следует ожидать 25 – 30 мая.

В это время можно искать "Мелитопольская ранняя" . Плоды этого сорта будут несколько слаще, с легкой кислинкой. На вид черешня с белыми прожилками, а внутри – красная.

Вслед за двумя сортами, в начале июня радовать своими плодами будет черешня "Приусадебная" . Она сочная и сладкая, а плоды крупные, сердцевидной формы.

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В первые дни июня на прилавках появятся плоды сорта "Валерий Чкалов". Большая темно-красная черешня порадует вас своим очень сладким вкусом.

Лучше покупать черешню в июне – июле. Именно в этот период она будет дешевле и вкуснее. Но прежде, чем побаловать себя красными плодами стоит узнать о самых популярных сортах черешни.

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Как выбрать черешню

Черешня должна пахнуть свежестью.

Плоды должны быть красивыми и глянцевыми, без белого налета.

Кожура черешни должна быть целостной и без повреждений.

Чем темнее черешня, тем больше в ней полезных антоцианов и органических кислот.

Если у вас повышенное давление, советуем выбирать красную и черную черешню. Розовые плоды содержат много витамина С.

Черешня на ощупь должна напоминать мармелад: не жесткая и не слишком мягкая.

Хвостики свежей черешни должны быть зелеными и упругими.



Как выбирать черешню / Фото Unsplash

Плоды лучше не покупать, если:

Вы увидели трещины (часто в таких трещинах быстро размножается плесень).

Плод на вид примятый.

Кислый или винный запах – признак начала процесса брожения.

Есть гнилые точки. Помните: гниль очень быстро распространяется на другие плоды.

Тусклый цвет и белые пятна могут означать обработку химикатами-пестицидами.

Если хвостики сухие и коричневого цвета – плоды перезрели или залежались .



Какие плоды лучше не покупать / Фото Unsplash