Як працювати за комп'ютером, щоб не нашкодити своєму здоров'ю: поради

Багато хто впевнений в тому, що робота за комп'ютером завжди легка. Це хибне враження, адже незалежно від спеціалізації працівнику доводиться постійно концентрувати свій погляд на моніторі. Це негативно впливає не лише на зір, а й на всі людські органи.

Джерело: 24 канал

Для того, щоб робота за комп'ютером не нашкодила здоров'ю, потрібно постійно дотримуватися певних правил. Вони прості, але дієві.

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Постава

Для того, щоб забезпечити комфорт під час роботи за комп'ютером потрібно мати зручне крісло. Його відсутність призводитиме не болю в спині, викривлення хребта і швидкої загальної втоми. Потрібно завжди контролювати свою поставу і слідкувати за тим, щоб спина не прогиналася.

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Свіже повітря

Незалежно від того, чи ви працюєте в офісі чи вдома, потрібно періодично провітрювати кімнату. Свіже повітря допомагає збадьоритися, налаштуватися на плідну роботу і покращити загальне фізичне самопочуття.

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Монітор

Періодично потрібно витирати монітор від пилу та слідів від пальців. Забруднений монітор впливає на те, як ми фокусуємо свій погляд. Окрім цього, радимо використовувати спеціальні ганчірки чи пилосмоки для клавіатури. У цьому місці накопичується багато пилу та мікробів. Тому дбайте про чистоту свого комп'ютера і так ви уникнете проблем зі здоров'ям.

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Моргання

Під час безперервної роботи за комп'ютером не забувайте моргати кожні 5 секунд. Це допомагає зволожувати рогівку ока, а також робити мінімальний масаж ока. По можливості впродовж робочого дня робіть спеціальні вправи для зняття втоми очей.

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Відпочинок

Кожні 30-40 хвилин роботи за комп'ютером чергуйте з відпочинком. Мова йде про відпочинок для очей. Тому в цей час можете просто потягнутися, встати попити води чи зробити собі кави тощо. Зауважте, у цей час не варто брати до рук телефон, адже для очей це не буде відпочинком.

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