Многие уверены в том, что работа за компьютером всегда легкая. Это ложное впечатление, ведь независимо от специализации работнику приходится постоянно концентрировать свой взгляд на мониторе. Это негативно влияет не только на зрение, но и на весь организм.

Источник: 24 канал

Для того чтобы работа за компьютером не навредила здоровью, нужно постоянно соблюдать определенные правила. Они просты, но действенные.

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Осанка

Для того чтобы обеспечить комфорт во время работы за компьютером, нужно иметь удобное кресло. Его отсутствие приведет к боли в спине, искривление позвоночника и быстрой общей усталости. Нужно всегда контролировать свою осанку и следить за тем, чтобы спина не прогибалась.

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Свежий воздух

Независимо от того, вы работаете в офисе или дома, нужно периодически проветривать комнату. Свежий воздух помогает взбодриться, настроиться на плодотворную работу и улучшить общее физическое самочувствие.

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Монитор

Периодически нужно вытирать монитор от пыли и следов от пальцев. Загрязненный монитор влияет на то, как мы фокусируем свой взгляд. Кроме этого, рекомендуется использовать специальные тряпки или пылесосы для клавиатуры. В этом месте скапливается много пыли и микробов. Поэтому заботьтесь о чистоте своего компьютера и так вы избежите проблем со здоровьем.

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Моргания

Во время непрерывной работы за компьютером не забывайте моргать каждые 5 секунд. Это помогает увлажнять роговицу глаза, а также делать минимальный массаж глаза. По возможности в течение рабочего дня делайте специальные упражнения для снятия усталости глаз.

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Отдых

Каждые 30-40 минут работы за компьютером чередуйте с отдыхом. Речь идет об отдыхе для глаз. Поэтому в это время можете просто потянуться, встать попить воды или сделать себе кофе и тому подобное. Заметьте, в это время не стоит брать в руки телефон, ведь для глаз это не будет отдыхом.

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