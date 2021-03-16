Як познайомитися з дівчиною: корисні поради для тих, хто шукає пару

Якщо поставити собі за мету, то знайти пару в сучасному світі не так вже й складно. Просто потрібно правильно використовувати наявні можливості. Читайте нашу статтю, щоб дізнатися, як познайомитися з дівчиною, привернути її увагу та зацікавити.

Пропонуємо добірку дієвих способів знайомств в Інтернеті, на вулиці й в кафе.

Як побороти сором'язливість

Сором'язливість сама не пройде, її потрібно позбуватись. З цією метою скористайтеся наступними рекомендаціями:

Знайдіть собі захоплення , яке передбачає групові заняття. Наприклад, уроки танців або йоги, театральну студію або волонтерську діяльність та ін. Обирайте те, що вам ближче за інтересами, аби можна було багато спілкуватися з людьми обох статей.

, яке передбачає групові заняття. Наприклад, уроки танців або йоги, театральну студію або волонтерську діяльність та ін. Обирайте те, що вам ближче за інтересами, аби можна було багато спілкуватися з людьми обох статей. Практикуйте віртуальне спілкування . Спілкуватися з протилежною статтю в соціальних мережах простіше, ніж вести реальну бесіду. Це допоможе відпрацювати низку навичок: підшукувати теми для розмови, робити компліменти та ін. Якщо спочатку обирати співрозмовниць, яких ви не розглядаєте як потенційних партнерок, то буде простіше. Ключова мета – підтримувати спілкування досить довго.

. Спілкуватися з протилежною статтю в соціальних мережах простіше, ніж вести реальну бесіду. Це допоможе відпрацювати низку навичок: підшукувати теми для розмови, робити компліменти та ін. Якщо спочатку обирати співрозмовниць, яких ви не розглядаєте як потенційних партнерок, то буде простіше. Ключова мета – підтримувати спілкування досить довго. Вийдіть із зони комфорту . Важливо робити кроки, які спочатку будуть викликати незручності, але з часом саме вони допоможуть відчути задоволення від спілкування з людьми. Наприклад, підійдіть до незнайомця і запитайте дорогу або зробіть комплімент дівчині в ліфті. Заведіть правило активно комунікувати з оточуючими.

. Важливо робити кроки, які спочатку будуть викликати незручності, але з часом саме вони допоможуть відчути задоволення від спілкування з людьми. Наприклад, підійдіть до незнайомця і запитайте дорогу або зробіть комплімент дівчині в ліфті. Заведіть правило активно комунікувати з оточуючими. Кожен день ведіть щоденник, де відзначайте свої успіхи.

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Головне – бути впевненим у собі

Під час знайомства важливо демонструвати впевненість у собі. Невербальні сигнали в реальному житті можуть допомогти. Тому намагайтеся пам'ятати про відкриті пози, стійкий зоровий контакт тощо. Все це допоможе отримати прихильність незнайомки. Коли людина впевнена у собі, то це відчувається.

Дівчатам подобаються впевнені хлопці, з ними безпечно і легко. Їм здається, що присутність такої людини вирішує всі проблеми. Впевненість у собі можна виховати. Насамперед перестаньте себе засуджувати та порівнювати з іншими. Пам'ятайте, що ви такий один, тому ви вже унікальні, полюбіть себе. Змініть деякі деталі свого образу, тоді підвищиться самооцінка, а за нею і впевненість.

З чого почати?

Почніть з простої техніки, яка називається "збір відмов". Сенс її полягає в тому, щоб налаштуватися на збір відмов під час знайомства з дівчатами. Зібравши близько 15 відмов за вечір, ви відчуєте себе більш впевненим і перестанете боятися відмов. Ну а довгоочікувана зацікавленість дівчини стане приємним бонусом.

Як познайомитися з дівчиною в Інтернеті

Зараз багато людей знайомляться в Інтернеті, це чудовий спосіб в умовах тотального браку часу. На думку соціологів, ⅓ подружніх пар, які одружилися в останні десятиліття, познайомилися через Інтернет.

Як познайомитись з дівчиною в інтернеті / Фото Pexels

Отже, кілька дієвих способів, як познайомитися з дівчиною в Інтернеті:

Обирайте групи, пабліки за інтересами. Знайомитися можна прямо там або звернутися до дівчини приватно.

Залишіть коментарі на сторінці вподобаної дівчини. Це дієвіше, ніж лайкати.

Напишіть дівчині приватне повідомлення в соціальних мережах. При цьому намагайтесь писати грамотно та уникати крайнощів.

Використовуйте для знайомства спеціальні додатки. Наприклад, Tinder.

Зареєструйтеся на сайтах знайомств. Тут важливо приділити увагу заповненню профілю.

Знайдіть в Інтернеті групи, які організовують "швидкі побачення" у вашому місті та візьміть участь.

У будь-якому разі уникайте банальних речей. Щоб познайомитись, використовуйте інформацію, яка вказана в профілі дівчини або на її сторінці, обирайте неординарну тему для бесіди.

Як познайомитися з дівчиною на вулиці

Під час знайомства в реальному житті майже завжди це відбувається несподівано. Тому будьте уважними, ввічливими та не порушуйте особисті кордони дівчини, інакше вона просто злякається.

Як познайомитись з дівчиною на вулиці / Фото Unsplash

Ось кілька способів, як познайомитися з дівчиною на вулиці:

Поставте стандартне вуличне запитання про те, де щось знаходиться. Так робить більшість, і це дієво. Адже дівчина буде змушена зупинитися, щоб почати пояснювати. Проблема в тому, що коли на ваше запитання відповіли, правила суспільної етики вимагають розкланятися і розійтися. Але вирішити проблему можна так: припустити в який бік йде дівчина і спробувати підсісти їй на хвіст. Коли вам по дорозі, тоді нехай вона і доведе вас до місця, яке ви шукали. За пару хвилин вже можна сподобатись і домовитись про зустріч.

про те, де щось знаходиться. Так робить більшість, і це дієво. Адже дівчина буде змушена зупинитися, щоб почати пояснювати. Проблема в тому, що коли на ваше запитання відповіли, правила суспільної етики вимагають розкланятися і розійтися. Але вирішити проблему можна так: припустити в який бік йде дівчина і спробувати підсісти їй на хвіст. Коли вам по дорозі, тоді нехай вона і доведе вас до місця, яке ви шукали. За пару хвилин вже можна сподобатись і домовитись про зустріч. Попросіть про допомогу . Наприклад, попросіть допомогти знайти кішку сусідки або втрачені окуляри, позичити запальничку та ін.

. Наприклад, попросіть допомогти знайти кішку сусідки або втрачені окуляри, позичити запальничку та ін. Вдайте, що ви вже знайомі . Потрібно впевнено підійти до дівчини, привітно посміхаючись, і сказати: "О, привіт!" Дівчина почне міркувати, звідки ви знайомі. Тут головне сміливо продовжувати: "А що ти тут робиш? Чи не туди йдеш? Дозволь провести тебе... До речі, ти чула анекдот ...?" І не варто боятися викриття, ви точно десь бачились і навіть базікали. Ви прекрасно пам'ятаєте її очі, адже їх неможливо забути.

. Потрібно впевнено підійти до дівчини, привітно посміхаючись, і сказати: "О, привіт!" Дівчина почне міркувати, звідки ви знайомі. Тут головне сміливо продовжувати: "А що ти тут робиш? Чи не туди йдеш? Дозволь провести тебе... До речі, ти чула анекдот ...?" І не варто боятися викриття, ви точно десь бачились і навіть базікали. Ви прекрасно пам'ятаєте її очі, адже їх неможливо забути. Прийдіть на допомогу . Чемний незнайомець, що пропонує дівчині донести валізу або показати дорогу здебільшого викликає симпатію. Але нав'язуватися не слід.

. Чемний незнайомець, що пропонує дівчині донести валізу або показати дорогу здебільшого викликає симпатію. Але нав'язуватися не слід. Зробіть комплімент і спробуйте почати розмову.

Як познайомитися з дівчиною в кафе

Якщо дівчина зайнята трапезою, знаходиться в компанії подруг або не націлена на спілкування, то познайомитися буде складно. Тому спочатку зверніть увагу на невербальні ознаки того, що вона нікуди не поспішає і готова до спілкування:

сидить і дивиться у вікно;

посміхається;

уважно розглядає навколишнє оточення;

виглядає доброзичливо і спокійно.

Як познайомитись з дівчиною в кафе / Фото Pexels

Способи, як познайомитися з дівчиною в кафе:

Просто підсядьте до неї за стіл і запропонуйте пригостити її кавою.

Почніть розмову з жарту, компліменту.

Попросіть пораду у дівчини, який обрати десерт, салат.

Замовте для неї пісню, якщо ви перебуваєте в кафе з живою музикою.

Запросіть дівчину на танець.

Передайте комплімент за допомогою офіціанта (наприклад, на серветці або аркуші з блокнота). Таким способом можна запросити дівчину на побачення, написавши щось на кшталт: "Буду чекати тебе завтра тут у цей же час за твоїм столиком".

Передайте дівчині шампанське, коктейль або десерт. Дівчата цінують щедрість.

Для знайомства в кафе найкраще обирати час з 17:00 до 21:00. У цей часовий проміжок дівчата приходять в кафе самі або з подругами, щоб повечеряти після робочого дня і відпочити.

Де б ви не знайомилися, проявіть креативність, тоді зможете справити на незнайомку гарне враження, зачарувати її елегантністю та індивідуальністю.