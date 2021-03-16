Як познайомитися з дівчиною: корисні поради для тих, хто шукає пару
Якщо поставити собі за мету, то знайти пару в сучасному світі не так вже й складно. Просто потрібно правильно використовувати наявні можливості. Читайте нашу статтю, щоб дізнатися, як познайомитися з дівчиною, привернути її увагу та зацікавити.
Джерело:24 канал
Пропонуємо добірку дієвих способів знайомств в Інтернеті, на вулиці й в кафе.
Як побороти сором'язливість
Сором'язливість сама не пройде, її потрібно позбуватись. З цією метою скористайтеся наступними рекомендаціями:
- Знайдіть собі захоплення, яке передбачає групові заняття. Наприклад, уроки танців або йоги, театральну студію або волонтерську діяльність та ін. Обирайте те, що вам ближче за інтересами, аби можна було багато спілкуватися з людьми обох статей.
- Практикуйте віртуальне спілкування. Спілкуватися з протилежною статтю в соціальних мережах простіше, ніж вести реальну бесіду. Це допоможе відпрацювати низку навичок: підшукувати теми для розмови, робити компліменти та ін. Якщо спочатку обирати співрозмовниць, яких ви не розглядаєте як потенційних партнерок, то буде простіше. Ключова мета – підтримувати спілкування досить довго.
- Вийдіть із зони комфорту. Важливо робити кроки, які спочатку будуть викликати незручності, але з часом саме вони допоможуть відчути задоволення від спілкування з людьми. Наприклад, підійдіть до незнайомця і запитайте дорогу або зробіть комплімент дівчині в ліфті. Заведіть правило активно комунікувати з оточуючими.
- Кожен день ведіть щоденник, де відзначайте свої успіхи.
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Головне – бути впевненим у собі
Під час знайомства важливо демонструвати впевненість у собі. Невербальні сигнали в реальному житті можуть допомогти. Тому намагайтеся пам'ятати про відкриті пози, стійкий зоровий контакт тощо. Все це допоможе отримати прихильність незнайомки. Коли людина впевнена у собі, то це відчувається.
Дівчатам подобаються впевнені хлопці, з ними безпечно і легко. Їм здається, що присутність такої людини вирішує всі проблеми. Впевненість у собі можна виховати. Насамперед перестаньте себе засуджувати та порівнювати з іншими. Пам'ятайте, що ви такий один, тому ви вже унікальні, полюбіть себе. Змініть деякі деталі свого образу, тоді підвищиться самооцінка, а за нею і впевненість.
З чого почати?
Почніть з простої техніки, яка називається "збір відмов". Сенс її полягає в тому, щоб налаштуватися на збір відмов під час знайомства з дівчатами. Зібравши близько 15 відмов за вечір, ви відчуєте себе більш впевненим і перестанете боятися відмов. Ну а довгоочікувана зацікавленість дівчини стане приємним бонусом.
Як познайомитися з дівчиною в Інтернеті
Зараз багато людей знайомляться в Інтернеті, це чудовий спосіб в умовах тотального браку часу. На думку соціологів, ⅓ подружніх пар, які одружилися в останні десятиліття, познайомилися через Інтернет.
Як познайомитись з дівчиною в інтернеті / Фото Pexels
Отже, кілька дієвих способів, як познайомитися з дівчиною в Інтернеті:
- Обирайте групи, пабліки за інтересами. Знайомитися можна прямо там або звернутися до дівчини приватно.
- Залишіть коментарі на сторінці вподобаної дівчини. Це дієвіше, ніж лайкати.
- Напишіть дівчині приватне повідомлення в соціальних мережах. При цьому намагайтесь писати грамотно та уникати крайнощів.
- Використовуйте для знайомства спеціальні додатки. Наприклад, Tinder.
- Зареєструйтеся на сайтах знайомств. Тут важливо приділити увагу заповненню профілю.
- Знайдіть в Інтернеті групи, які організовують "швидкі побачення" у вашому місті та візьміть участь.
У будь-якому разі уникайте банальних речей. Щоб познайомитись, використовуйте інформацію, яка вказана в профілі дівчини або на її сторінці, обирайте неординарну тему для бесіди.
Як познайомитися з дівчиною на вулиці
Під час знайомства в реальному житті майже завжди це відбувається несподівано. Тому будьте уважними, ввічливими та не порушуйте особисті кордони дівчини, інакше вона просто злякається.
Як познайомитись з дівчиною на вулиці / Фото Unsplash
Ось кілька способів, як познайомитися з дівчиною на вулиці:
- Поставте стандартне вуличне запитання про те, де щось знаходиться. Так робить більшість, і це дієво. Адже дівчина буде змушена зупинитися, щоб почати пояснювати. Проблема в тому, що коли на ваше запитання відповіли, правила суспільної етики вимагають розкланятися і розійтися. Але вирішити проблему можна так: припустити в який бік йде дівчина і спробувати підсісти їй на хвіст. Коли вам по дорозі, тоді нехай вона і доведе вас до місця, яке ви шукали. За пару хвилин вже можна сподобатись і домовитись про зустріч.
- Попросіть про допомогу. Наприклад, попросіть допомогти знайти кішку сусідки або втрачені окуляри, позичити запальничку та ін.
- Вдайте, що ви вже знайомі. Потрібно впевнено підійти до дівчини, привітно посміхаючись, і сказати: "О, привіт!" Дівчина почне міркувати, звідки ви знайомі. Тут головне сміливо продовжувати: "А що ти тут робиш? Чи не туди йдеш? Дозволь провести тебе... До речі, ти чула анекдот ...?" І не варто боятися викриття, ви точно десь бачились і навіть базікали. Ви прекрасно пам'ятаєте її очі, адже їх неможливо забути.
- Прийдіть на допомогу. Чемний незнайомець, що пропонує дівчині донести валізу або показати дорогу здебільшого викликає симпатію. Але нав'язуватися не слід.
- Зробіть комплімент і спробуйте почати розмову.
Як познайомитися з дівчиною в кафе
Якщо дівчина зайнята трапезою, знаходиться в компанії подруг або не націлена на спілкування, то познайомитися буде складно. Тому спочатку зверніть увагу на невербальні ознаки того, що вона нікуди не поспішає і готова до спілкування:
- сидить і дивиться у вікно;
- посміхається;
- уважно розглядає навколишнє оточення;
- виглядає доброзичливо і спокійно.
Як познайомитись з дівчиною в кафе / Фото Pexels
Способи, як познайомитися з дівчиною в кафе:
- Просто підсядьте до неї за стіл і запропонуйте пригостити її кавою.
- Почніть розмову з жарту, компліменту.
- Попросіть пораду у дівчини, який обрати десерт, салат.
- Замовте для неї пісню, якщо ви перебуваєте в кафе з живою музикою.
- Запросіть дівчину на танець.
- Передайте комплімент за допомогою офіціанта (наприклад, на серветці або аркуші з блокнота). Таким способом можна запросити дівчину на побачення, написавши щось на кшталт: "Буду чекати тебе завтра тут у цей же час за твоїм столиком".
- Передайте дівчині шампанське, коктейль або десерт. Дівчата цінують щедрість.
Де б ви не знайомилися, проявіть креативність, тоді зможете справити на незнайомку гарне враження, зачарувати її елегантністю та індивідуальністю.
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