Если задаться целью, то найти пару в современном мире не так уж и сложно. Просто нужно правильно использовать имеющиеся возможности. Читайте нашу статью, чтобы узнать, как познакомиться с красивой девушкой, привлечь ее внимание и заинтересовать.

Предлагаем подборку действенных способов знакомств в Интернете, на улице и в кафе.

Как побороть застенчивость

Застенчивость сама не пройдет, от нее нужно избавляться. С этой целью воспользуйтесь следующими рекомендациями:

Найдите себе увлечение , предполагающее групповые занятия. Например, уроки танцев или йоги, театральную студию или волонтерскую деятельность и др. Выбирайте то, что вам ближе по интересам, лишь бы можно было много общаться с людьми обоих полов.

, предполагающее групповые занятия. Например, уроки танцев или йоги, театральную студию или волонтерскую деятельность и др. Выбирайте то, что вам ближе по интересам, лишь бы можно было много общаться с людьми обоих полов. Практикуйте виртуальное общение . Общаться с противоположным полом в социальных сетях проще, чем вести реальную беседу. Это поможет отработать ряд навыков: подыскивать темы для разговора, делать комплименты и др. Если сначала выбирать собеседниц, которых вы не рассматриваете в качестве потенциальных партнерш, то будет проще. Ключевая цель – поддерживать общение достаточно долго.

. Общаться с противоположным полом в социальных сетях проще, чем вести реальную беседу. Это поможет отработать ряд навыков: подыскивать темы для разговора, делать комплименты и др. Если сначала выбирать собеседниц, которых вы не рассматриваете в качестве потенциальных партнерш, то будет проще. Ключевая цель – поддерживать общение достаточно долго. Выйдите из зоны комфорта . Важно делать шаги, которые сначала будут вызывать чувство неловкости, но со временем именно они помогут испытать удовольствие от общения с людьми. К примеру, подойдите к незнакомцу и спросите дорогу или сделайте комплимент девушке в лифте. Заведите правило активно коммуницировать с окружающими.

. Важно делать шаги, которые сначала будут вызывать чувство неловкости, но со временем именно они помогут испытать удовольствие от общения с людьми. К примеру, подойдите к незнакомцу и спросите дорогу или сделайте комплимент девушке в лифте. Заведите правило активно коммуницировать с окружающими. Каждый день ведите дневник, где отмечайте свои успехи.

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Главное – быть уверенным в себе

При знакомстве важно демонстрировать уверенность в себе. Невербальные сигналы в реальной жизни могут сыграть на руку. Поэтому старайтесь помнить об открытых позах, устойчивом зрительном контакте и т. д. Все это поможет расположить к вам неизвестную особу. Когда человек уверен в себе, то это легко чувствуется окружающими.

Девушкам нравится вид уверенных парней, с ними безопасно и легко. Им кажется, что одно их присутствие решает все проблемы. Уверенность в себе можно воспитать. Для начала перестаньте себя осуждать и сравнивать с другими. Помните, что вы такой один, поэтому вы уже уникальны, полюбите себя. Измените некоторые детали своего образа, тогда повысится самооценка, а за ней и уверенность.

С чего начать?

Начните с простой техники, которая называется "сбор отказов". Смысл его заключается в том, чтобы настроиться на сбор отказов при знакомстве с девушками. Собрав около 15 отказов за вечер, вы почувствуете себя более уверенным и перестанете бояться отказов. Ну а долгожданная заинтересованность девушки станет приятным бонусом.

Как познакомиться с девушкой в Интернете

Сейчас многие знакомятся в Интернете, это отличная возможность в условиях тотальной нехватки времени. Согласно мнению социологов, ⅓ супружеских пар, вступивших в брак в последние десятилетия, познакомились через Интернет.

Как познакомиться с девушкой в Интернете / Фото Pexels

Итак, несколько действенных способов, как познакомиться с девушкой в Интернете:

Выбирайте группы, паблики по интересам. Знакомиться можно прямо там либо обратиться к девушке приватно.

Напишите комментарии на странице понравившейся девушки. Это действеннее, чем заваливать ее лайками.

Напишите девушке личное сообщение в социальных сетях. При этом постарайтесь писать грамотно и избегать крайностей.

Используйте для знакомства специальные приложения. Например, Tinder.

Зарегистрируйтесь на сайтах знакомств. Здесь важно уделить внимание заполнению профиля.

Найдите в Интернете группы, организовывающие "быстрые свидания” в вашем городе и примите участие.

В любом случае избегайте банальностей. Чтобы завязать знакомство, используйте информацию, которая указана в профиле девушки или на ее страничке, выбирайте неординарную тему для беседы.

Как познакомиться с девушкой на улице

При знакомстве в реальной жизни почти всегда это происходит неожиданно. Поэтому будьте предельно тактичны, вежливы и не вторгайтесь в личную зону девушки, иначе она просто испугается.

Как познакомиться с девушкой на улице / Фото Unsplash

Вот несколько способов, как познакомиться с девушкой на улице:

Задайте стандартный уличный вопрос о том, где что-то находится. Так делает большинство и это действенно. Ведь девушка будет вынуждена остановиться, чтобы начать объяснять. Проблема в том, что когда на ваш вопрос ответили, правила общественной этики требуют раскланяться и разойтись. Но решить проблему можно так: предположить в какую сторону идет девушка и попробовать подсесть ей на хвост. Раз уж вам по дороге, тогда пусть она и доведет вас до искомой точки. За пару минут уже можно понравиться и договориться о более продолжительной встрече.

о том, где что-то находится. Так делает большинство и это действенно. Ведь девушка будет вынуждена остановиться, чтобы начать объяснять. Проблема в том, что когда на ваш вопрос ответили, правила общественной этики требуют раскланяться и разойтись. Но решить проблему можно так: предположить в какую сторону идет девушка и попробовать подсесть ей на хвост. Раз уж вам по дороге, тогда пусть она и доведет вас до искомой точки. За пару минут уже можно понравиться и договориться о более продолжительной встрече. Попросите о помощи . Например, помочь найти кошку соседки или потерянные очки, одолжить зажигалку и др.

. Например, помочь найти кошку соседки или потерянные очки, одолжить зажигалку и др. Сделайте вид, что вы уже знакомы . Нужно уверенно подойти к девушке, приветливо улыбаясь, и сказать: "О, привет!" Девушка начнет лихорадочно соображать откуда вы знакомы. Здесь главное смело продолжать: "А что ты тут делаешь? Не туда ли идешь? Пойдем, я тебя провожу... Кстати, ты слышала анекдот...?" И не стоит бояться разоблачения, вы точно где-то виделись и даже болтали. Вы прекрасно помните ее глаза, ведь их невозможно забыть.

. Нужно уверенно подойти к девушке, приветливо улыбаясь, и сказать: "О, привет!" Девушка начнет лихорадочно соображать откуда вы знакомы. Здесь главное смело продолжать: "А что ты тут делаешь? Не туда ли идешь? Пойдем, я тебя провожу... Кстати, ты слышала анекдот...?" И не стоит бояться разоблачения, вы точно где-то виделись и даже болтали. Вы прекрасно помните ее глаза, ведь их невозможно забыть. Придите на помощь . Учтивый незнакомец, предлагающий девушке донести чемодан или объяснить дорогу в большинстве случаев вызовет симпатию. Но навязываться не стоит.

. Учтивый незнакомец, предлагающий девушке донести чемодан или объяснить дорогу в большинстве случаев вызовет симпатию. Но навязываться не стоит. Сделайте комплимент и попробуйте завязать разговор.

Как познакомиться с девушкой в кафе

Если девушка занята трапезой, находится в компании подруг или не нацелена на общение, то познакомиться будет сложно. Поэтому сначала обратите внимание на невербальные признаки того, что она никуда не спешит и готова к общению:

сидит и смотрит в окно;

улыбается;

внимательно рассматривает окружающую обстановку;

выглядит доброжелательно и расслабленно.

Как познакомиться с девушкой в кафе / Фото Pexels

Способы, как познакомиться с девушкой в кафе:

Просто подсядьте к ней за стол и предложите угостить ее кофе.

Начните разговор с шутки, комплимента.

Попросите совета у девушки, какой выбрать десерт, салат.

Закажите для нее песню, если вы находитесь в кафе с живой музыкой.

Пригласите понравившуюся девушку на танец.

Передайте комплимент с помощью официанта (например, на салфетке или блокнотном листе). Таким способом можно пригласить девушку на свидание, написав что-то вроде: "Буду ждать тебя завтра здесь в это же время за твоим столиком".

Передайте девушке за ее стол шампанское, коктейль, десерт. Щедрость располагает большинство дам к знакомству.

Для знакомства в кафе лучше всего выбирать время с 17:00 до 21:00. В этот временной промежуток девушки приходят в кафе сами или с подругами, чтобы поужинать после рабочего дня и отдохнуть.

Где бы вы не знакомились, проявите креативность, тогда сможете произвести на незнакомку хорошее впечатление, очаровать ее элегантностью и индивидуальностью.