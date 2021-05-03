Як позбутися від перегару та запаху алкоголю: ці способи рятують завжди

Зовсім трохи алкоголю відразу покращують настрій, дозволяють розслабитися, позбутися тривожності або почуття стресу, роблять нас душею компанії. Але що робити, якщо відразу наступають робочі будні й попереду важлива зустріч, нарада, співбесіда чи переговори? Як позбутися неприємних наслідків алко-паті, щоб вранці не тхнуло з рота, а голова була ясною і свіжою?

Ми підготували кілька порад, які точно вам стануть у пригоді.

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Перегар і запах алкоголю – це дві різні речі. Але нерідко вони комбінуються, доповнюючи одне одного, що додає амбре особливу стійкість і… пікантність.

Запах алкоголю прямолінійний: він зберігається до тих пір, доки в роті (у тому числі на зубах), стравоході або шлунку є залишки спиртного. Щоб позбутися від нього, часом досить просто почистити зуби і як слід прополоскати рот.

Перегар же підступний. Його причина – продукти розпаду етанолу, які з'являються в організмі після того, як за перероблення напою, який потрапив у кров міцно взялася печінка, тобто приблизно через 60-90 хвилин. Частина цих продуктів розпаду – наприклад, оцтова кислота, має дуже неприємний душок. Всю цю неперетравлювану речовину організм виводить трьома шляхами: з диханням через легені, потім через пори шкіри та з сечею.

Тому перемогти перегар полосканням або жувальною гумкою майже неможливо: амбре виходить від всього тіла, а не тільки з рота.

Як позбутися перегару

1. Пийте більше рідини

Підійдуть кава, чорний і зелений чай. Внаслідок вмісту кофеїну ці напої володіють сечогінним ефектом і стимулюють роботу нирок. А тому організм швидше виводить хімічні сполуки, які неприємно пахнуть.





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2. Прийміть теплий душ

Тепла вода розкриває та очищає пори, прискорюючи виведення токсинів цим шляхом. Але до нього варто вдаватися лише тим, хто впевнений в абсолютному здоров'ї своєї серцево-судинної системи.



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3. Правильний сніданок

Наприклад, яєчнею або стейком з нежирного м'яса. Ці страви багаті амінокислотами й білками, які допомагають печінці швидше переробляти залишки етилового спирту.



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4. Додайте перцю

Гострі прянощі на зразок перцю чилі або гірчиці – один зі способів прискорити обмін речовин.



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5. Зробіть зарядку

Для ефективного окислення спирту печінці необхідний кисень, і чим більше його отримає організм, тим швидше піде процес. Крім того, посилене глибоке дихання сприяє очищенню легенів, а значить, перегар стає не таким сильним.



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6. Скористайтеся аптечними засобами від похмілля

Ефективними є антипохмільні препарати, що містять унітіол або янтарну кислоту. Ці речовини впливають на обмін речовин і тим самим пришвидшують виведення продуктів алкогольного розпаду з організму.



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Як позбутися запаху алкоголю

1. Почистьте зуби

Під час чищення ви не тільки вилучите залишки спирту з зубів, ясен і язика, але й зможете перебити амбре від тих зон, куди зубна щітка не дістане: з задньої частини язика або горлянки.



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2. Як слід прополощіть рот і горло

Спочатку полощіть звичайною водою, потім гігієнічним ополіскувачем для порожнини рота і ясен.



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3. Випийте натуральну каву

Кава містить багато ароматичних олійок, здатних на якийсь час затьмарити алкогольні пари. Перш ніж зробити ковток, кілька секунд потримайте рідину в роті.



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4. Скористайтеся жуйкою

Аромат жувальної гумки може частково перебити аромат спиртного.



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5. Жуйте натуральні ароматизатори

Зелень і спеції, які зберігаються практично на будь-якій кухні, теж нерідко містять у собі пристойну кількість ароматичних олійок, здатних впоратися з неприємним запахом. Найбільш ефективними в цьому плані вважаються петрушка, кінза і мускатний горіх, а також смажене соняшникове насіння.





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