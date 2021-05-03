Мы подготовили несколько советов, которые точно вам пригодятся.

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Перегар и запах алкоголя – это две разные вещи. Но нередко они комбинируются, дополняя друг друга, что придает амбре особую устойчивость и ... пикантность.

Запах алкоголя прямолинейный: он сохраняется до тех пор, пока во рту (в том числе на зубах), пищеводе или желудке есть остатки спиртного. Чтобы избавиться от него, порой достаточно просто почистить зубы и как следует прополоскать рот.

Перегар же коварен. Его причина – продукты распада этанола, которые появляются в организме после того, как за переработку попавшего в кровь напитка крепко взялась печень, то есть примерно через 60-90 минут. Часть этих продуктов распада – например, уксусная кислота, имеет очень неприятный душок. Все это неперевариваемое вещество организм выводит тремя путями: с дыханием через легкие, затем через поры кожи и с мочой.

Поэтому победить перегар полосканием или жевательной резинкой почти невозможно: амбре исходит от всего тела, а не только изо рта.

Как избавиться от перегара

1. Пейте больше жидкости

Подойдут кофе, черный и зеленый чай. За счет содержания кофеина эти напитки обладают мочегонным эффектом и стимулируют работу почек. Поэтому организм быстрее выводит химические соединения, которые неприятно пахнут.



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2. Примите теплый душ

Теплая вода раскрывает и очищает поры, ускоряя выведение токсинов этим путем. Но к нему следует прибегать только тем, кто уверен в абсолютном здоровье своей сердечно-сосудистой системы.



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3. Правильный завтрак

Например, яичницей или стейком из нежирного мяса. Эти блюда богаты аминокислотами и белками, которые помогают печени быстрее перерабатывать остатки этилового спирта.



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4. Добавьте перца

Острые пряности вроде перца чили или горчицы – один из способов ускорить обмен веществ.



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5. Сделайте зарядку

Для эффективного окисления спирта печени необходим кислород, и чем больше его получит организм, тем быстрее пойдет процесс. Кроме того, усиленное глубокое дыхание способствует очищению легких, а значит, перегар становится не таким сильным.



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6. Воспользуйтесь аптечными средствами от похмелья

Эффективны антипохмельные препараты, содержащие унитиол или янтарную кислоту. Эти вещества влияют на обмен веществ и тем самым ускоряют выведение продуктов алкогольного распада из организма.



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Как избавиться от запаха алкоголя

1. Почистите зубы

Во время чистки вы не только удалите остатки спирта с зубов, десен и языка, но и сможете перебить амбре с тех зон, куда зубная щетка не достанет: с задней части языка или глотки.



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2. Как следует прополощите рот и горло

Сначала полощите обычной водой, затем гигиеническим ополаскивателем для полости рта и десен.



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3. Выпейте натуральный кофе

Кофе содержит много ароматических масел, способных на время затмить алкогольные пары. Прежде чем сделать глоток, несколько секунд подержите жидкость во рту.



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4. Воспользуйтесь жвачкой

Аромат жевательной резинки может частично перебить запах спиртного.



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5. Жуйте натуральные ароматизаторы

Зелень и специи, которые сохраняются практически на любой кухне, тоже нередко включают в себя приличное количество ароматических масел, способных справиться с неприятным запахом. Наиболее эффективными в этом плане считаются петрушка, кинза и мускатный орех, а также жареные семечки.



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