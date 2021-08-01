Исправить ситуацию поможет простой комплекс упражнений. Как его выполнить всего з 5 минут, рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.
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Боковые наклоны головы
Необходимо сесть прямо, положить левую руку на голову и легко потянуть шею влево. Плечи должны быть расслаблены. В таком положении зафиксируйтесь на 10 – 15 секунд. Поменяйте руки и выполните по 2 – 3 подхода на каждую сторону.
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Растяжка на стуле
Сядьте на стул и возьмитесь за него одной рукой сзади. Подбородок нужно направить к груди, а ухом потянуться к противоположному плечу. Вращайте головой на 45 градусов влево и вправо. Повторите на другую сторону.
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Растяжка трапециевидных мышц
Нужно прямо встать, завести правую руку за спину и обхватить ее запястье левой рукой. Аккуратно необходимо потянуть себя за правую руку, наклоняя левое ухо к левому плечу. Зафиксируйтесь в таком положении на 15 – 20 секунд. Далее поменяйте руки и выполните по 3 – 4 повторения на каждую сторону.
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Упражнение у стены
Встаньте лицом к стене, выпрямите и прислоните к ней правую руку. Плечо нужно плотно прижать, а грудь отвернуть от стены, легко отталкиваясь от нее левой рукой. Остаемся в такой позиции на 30 – 40 секунд. Повторите упражнение на другую сторону.
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Скрещивание рук сзади
Для выполнения упражнения, встаньте ровно, поставив ноги на ширину плеч. Правую руку нужно поднять вверх, согнуть ее в локте и завести за голову. Ладонью левой руки нужно дотянуться до правой. Зафиксируйтесь в такой позиции на 5 – 7 секунд. Поменяйте руки и сделайте по 2 – 3 повторения на каждую сторону.
Регулярно выполняя эти простые упражнения, вы сможете быстро снять усталость и напряжение,
– отметила Елена Кален.