В его составе лишь два ингредиента, а результат – просто невероятный! Благодаря этому средству вы избавитесь не только от комаров, но и от муравьев и даже тараканов.

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Простое народное средство для борьбы с насекомыми

Для приготовления такого средства понадобится лишь два основных компонента: обычный белый уксус, а также палочки корицы.

Белый уксус имеет большое содержание уксусной кислоты, благодаря чему он является бактерицидным и дезинфицирующим. Кроме этого, он имеет неприятный запах, который очень не любят комары.

Корица обладает антибактериальным и противогрибковым действием, а также отличается специфическим ароматом. Он неприятный практически всем насекомым, которые поселяются дома.

Все вредные насекомые не любят аромат корицы / Фото Vkazivka

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Ингредиенты для приготовления средства

Для приготовления народного средства от вредных насекомых и комаров вам понадобятся:

2 палочки корицы,

0,5 литра белого уксуса,

100 миллилитров воды,

10 капель моющего средства.

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Как приготовить средство для борьбы с вредными насекомыми

1. На первом этапе приготовления средства в бутылку с пульверизатором нужно поместить все ингредиенты и тщательно их перемешать.

2. Оставить средство настояться в течение одного-двух дней.

3. Полученный раствор из пульверизатора разбрызгать в местах, где больше всего насекомых. Если хотите, чтобы в комнату не влетали комары, брызгайте средство просто в воздух.

Для разбрызгивания средства используйте пульверизатор / Фото Sp-smen